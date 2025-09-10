Marcin Bułka przerwał milczenie i ogłosił ws. przyszłości po kontuzji

Ostatnio wokół Marcina Bułki zrobiło się głośno, kiedy Jan Urban postanowił go pominąć przy okazji powołań na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wówczas poprzez InstaStories wrzucił wymowne zdjęcie nawiązujące do tej sytuacji, ale po chwili zostało ono usunięte. Prawdopodobnie było to pokłosie transferu Bułki do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do Neom SC za kwotę 15 mln euro. Bułkę skusiły wysokie zarobki - mowa tutaj o 10 mln euro za sezon. Teraz jednak pojawiły się fatalne informacje, które spływały z Francji.

Bułka ogłosił po poważnej kontuzji. "Jestem zmotywowany i pełen wiary"

Bułka zerwał więzadła krzyżowe w kolanie podczas treningu Neom SC. O całej sytuacji jako pierwszy poinformował dziennik "L'Equipe". Choć klub z Arabii Saudyjskiej do tej pory nie wydał nawet raportu medycznego, tudzież komunikatu w tej sprawie, to te tragiczne wieści potwierdził sam Bułka. Na jego koncie na Instagramie pojawiło się stosowne oświadczenie.

"Dziękuję za dużo wiadomości i wsparcie" - napisał Bułka po polsku. "Życie ma swój zestaw scenariuszy, a jednym z nich są przeszkody, które napotykamy na drodze do sukcesu. Jestem zmotywowany i pełen wiary, by wrócić silniejszy na boisko. Dziękuję za miłe wiadomości od wszystkich. Do zobaczenia wkrótce" - dodał bramkarz reprezentacji Polski.

28 sierpnia br. Bułka oficjalnie debiutował w barwach Neom SC. Ligowy mecz z Al-Ahli zakończył się porażką 0:1, a Bułka został pokonany przez Ivana Toneya. Teraz wiele wskazuje na to, że Bułka nie wróci do gry w tym sezonie, bo przez najbliższe miesiące będzie przechodził rehabilitację.

Tak Neom zastąpi Bułkę w trakcie kontuzji. Błyskawiczne działanie

Neom SC, jak większość klubów w Arabii Saudyjskiej, nie może narzekać na brak pieniędzy, które może wykorzystać na transfery. Po kontuzji Bułki Neom zareagował błyskawicznie. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że nowym bramkarzem tego klubu zostanie Portugalczyk Luis Maximiano. Almeria zarobi na nim sześć mln euro, a dodatkowo będzie miała 15 proc. od kolejnego transferu z udziałem tego bramkarza.

Do tej pory Neom SC wydało blisko 90 mln euro na nowych piłkarzy w letnim oknie transferowym. Do beniaminka ligi saudyjskiej w tym czasie trafił m.in. Nathan Zeze z Nantes, Amadou Kone ze Stade Reims, Said Benrahma i Alexandre Lacazette z Olympique Lyon czy Saimon Bouabre z AS Monaco.

