Ależ skandal! Suarez nagle opluł członka sztabu. Klasy nie kupisz

Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Luis Suarez i Leo Messi - to plejada gwiazd, która występuje w barwach Interu Miami. Klub powstał na początku 2018 r., a do tej pory wygrał rozgrywki Leagues Cup oraz otrzymał Tarczę Kibiców za najlepszy bilans punktowy w sezonie zasadniczym MLS 2024. W ostatnich godzinach Inter mógł zdobyć kolejne trofeum.

Haniebne zachowanie Suareza. Opluł członka sztabu szkoleniowego u rywali. "Obrzydliwe"

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego Inter Miami zagrał w finale Leagues Cup z Seattle Sounders. Ten mecz nie poszedł po myśli Interu, który przegrał 0:3 po golach Osaze De Rosario, Alexa Roldana i Paula Rothrocka. Po końcowym gwizdku doszło do sporego zamieszania między zawodnikami obu drużyn, a Luis Suarez opluł jednego z członków sztabu szkoleniowego Seattle. Wcześniej Sergio Busquets uderzył Obeda Vargasa pięścią w twarz.

Internauci nie mają wątpliwości, co władze Major League Soccer powinny zrobić z Suarezem po tak haniebnym zachowaniu. "MLS musi go zawiesić", "powinni go wyrzucić z drużyny, ale nie będą mieli odwagi tego zrobić", "zawieszenie na 10 meczów", "absolutnie obrzydliwe zachowanie", "Luis Suarez pozostaje Luisem Suarezem", "nigdy się nie zmieni" - czytamy w komentarzach na portalu X.

Do tej pory Suarez zagrał 32 mecze w barwach Interu Miami w sezonie 2025. W tym czasie strzelił 10 goli i zanotował 14 asyst. Skuteczniejszy od niego w Interze jest Telasco Segovia (11) i Leo Messi (22).

Messi, tak jak Suarez, znalazł się w wyjściowym składzie Interu na finał Leagues Cup. Argentyńczyk nie będzie wspominał najlepiej tego spotkania. Messi oddał pięć strzałów na bramkę drużyny z Seattle, ale żaden z nich nie był celny. W 50. minucie Messi miał świetną okazję po podaniu od Suareza w polu karnym Sounders, ale uderzył piłkę wyraźnie nad poprzeczką.

Czy Messi nadal będzie grał w barwach Interu Miami? Jego aktualny kontrakt wygasa z końcem grudnia tego roku, ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia o kolejny sezon. Wiele wskazuje na to, że Messi przedłuży umowę do czerwca 2028 r., co oznacza, że Messi będzie reprezentował Inter Miami podczas przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Inter Miami wciąż liczy na to, że zdobędzie mistrzostwo MLS. Aktualnie zespół Javiera Mascherano zajmuje szóste miejsce w Konferencji Wschodniej z 46 punktami i traci jedenaście do prowadzącej Philadelphii Union.

