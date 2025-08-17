Z Serie A do Portugalii. Polski talent zmienia klub. Klamka zapadła

W styczniu 2023 r. Jagiellonia Białystok zarobiła milion euro na sprzedaży Mateusza Kowalskiego do Parmy Calcio. Napastnik miał za sobą niewiele ponad dziesięć meczów w Ekstraklasie. 31 sierpnia 2024 r. Kowalski zadebiutował w Serie A, kiedy to znalazł się w wyjściowym składzie na mecz z Napoli (1:2). Zaledwie kilkanaście dni później Kowalski zerwał więzadła krzyżowe w kolanie podczas zgrupowania kadry Polski do lat 20. Teraz Kowalski już wrócił do zdrowia, ale jest jasne, że nie będzie częścią pierwszego zespołu Parmy w tym sezonie.

Polak przenosi się z Włoch do Portugalii. "Musi odzyskać pewność siebie"

Portal tuttomercatoweb.com poinformował, że Kowalski przeniesie się do SC Uniao Torreense, zespołu grającego w drugiej lidze portugalskiej. Napastnik dołączy do nowej drużyny na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu. "Polak musi odzyskać pewność siebie i dostać szansę na grę" - czytamy w artykule. Te wieści potwierdził też portal meczyki.pl.

Po raz ostatni Torreense grało w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii w sezonie 91/92. Poza tym Torreense jest finalistą Pucharu Portugalii z rozgrywek 55/56.

Wcześniej w kierunku Kowalskiego spoglądały takie kluby, jak Helmond Sport, Sonderjyske, Pafos FC czy Sturm Graz. Kiedy Kowalski wróci z Portugalii, to będzie miał jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z Parmą. Nazwa "Torreense" pojawiła się w polskich mediach w listopadzie 2024 r., kiedy to Vando Felix był łączony z transferem do Legii Warszawa. Ostatecznie zawodnik przeniósł się z Torreense do Vitorii Guimaraes.

Wypożyczenie Kowalskiego oznacza, że jedynym Polakiem w kadrze Parmy na sezon 25/26 będzie Adrian Benedyczak, który zagrał dziewięć meczów w minionych rozgrywkach Serie A. Parma zakończyła tamten sezon ligi włoskiej na 16. miejscu z pięciopunktową przewagą nad strefą spadkową.

Parma rozpocznie nowy sezon od meczu z Pescarą Calcio w pierwszej rundzie Pucharu Włoch. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 18:30.