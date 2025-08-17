Siedem minut wystarczyło. Wszyscy mówią o tym, co zrobił polski bramkarz

Leicester City występowało w poprzednim sezonie na poziomie Premier League. Ostatecznie spadło z ligi, zdobywając 25 punktów w 38 meczach. W tamtych rozgrywkach Jakub Stolarczyk zagrał dziesięć meczów na poziomie Premier League, ale nie był w stanie wygrać rywalizacji z Madsem Hermansenem. Teraz sytuacja Polaka znacznie się poprawiła, bo Hermansen odszedł za ponad 20 mln euro do West Hamu United, więc Stolarczyk został bramkarzem numer jeden w hierarchii w Leicester City. Do tej pory Stolarczyk zagrał w meczach z Sheffield Wednesday (2:1) i Huddersfield (4:5 po karnych).

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Spadają gromy na polskiego bramkarza. "To było okropne"

W drugiej kolejce Championship Leicester City grało na wyjeździe z Preston North End. Już w siódmej minucie Stolarczyk popełnił fatalny błąd. Po wybiciu piłki przez Daniela Iversena (bramkarza Preston), Pol Valentin zagrał piłkę na połowę przeciwnika. Alfie Devine ruszył z atakiem na bramkę Leicester. Polski bramkarz próbował zatrzymać Devine'a, ale gracz Preston zdążył go minąć i trafić piłką na pustą bramkę. W ten sposób Preston objęło prowadzenie. Cały mecz skończył się porażką 1:2 Leicester.

Internauci byli bezlitośni dla Stolarczyka. "Gdzie ten bramkarz się wybrał?", "to jest brak doświadczenia Jakuba", "co tu k***a zrobił Stolarczyk", "to było okropne ze strony Jakuba", "na jakich prochach był Jakub?", "Stolarczyk, to było szokujące", "Stolarczyk jest poniżej przeciętnej" - czytamy w komentarzach kibiców Leicester na portalu X.

- Jesteśmy bardzo rozczarowani grą, nie tylko wynikiem. Myślę, że pierwsza stracona bramka była czymś, z czym zdecydowanie lepiej powinniśmy sobie poradzić - komentował Marti Cifuentes, trener Leicester po zakończeniu spotkania.

Najbliższe dni wykażą, czy Stolarczyk straci miejsce między słupkami w bramce Leicester City. Jego jedynym konkurentem w walce o wyjściowy skład jest 38-letni Asmir Begović.

Zobacz też: Tak Flick potraktował fanów Barcelony. To nagranie mówi wszystko

Stolarczyk dołączył do Leicester City w lutym 2017 r. z Piasta Chęciny. Bramkarz przeszedł przez zespoły młodzieżowe, a od lipca 2023 r. był członkiem pierwszego zespołu. Do tej pory Stolarczyk zagrał 23 mecze w barwach Leicester, w których zaliczył osiem czystych kont.