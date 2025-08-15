Tam będzie teraz grał gwiazdor Lecha. Mistrz Polski zrobił kapitalny biznes!

Lech Poznań zapewnił sobie udział w fazie ligowej europejskich pucharów po wygranym dwumeczu z islandzkim Breidablikiem. Zespół Nielsa Frederiksena odpadł już z Ligi Mistrzów po rywalizacji z Crveną Zvezdą i niebawem będzie walczył o Ligę Europy z Genkiem. W meczach Lecha z mistrzami Serbii nie zagrał Afonso Sousa, który doznał kontuzji podczas domowego spotkania z Breidablikiem. Od tamtej pory Portugalczyka nie było już na boisku. Jeszcze pod koniec maja wydawało się, że jeśli Sousa odejdzie z Lecha, to za co najmniej pięć mln euro. Teraz właśnie dokonuje się transfer z jego udziałem.

To się dzieje. Lech Poznań sprzedaje swoją gwiazdę

Z informacji polskich i tureckich mediów wynika, że nowym klubem Sousy będzie Samsunspor. Pomocnik przyleciał już do Turcji i przeszedł testy medyczne w piątkowy poranek. Tego dnia ma się też ukazać oficjalny komunikat ogłaszający transfer Portugalczyka. Lech zarobi na Sousie 3,5 mln euro, wliczając w tę kwotę bonusy. Sam Sousa podpisze pięcioletni kontrakt z nowym pracodawcą.

"Portugalczyk chciał się sprawdzić gdzie indziej, a trwające okienko transferowe było ostatnim, w którym Lech mógł zarobić na nim większe pieniądze" - pisał portal goal.pl. Samsunspor zajął trzecie miejsce w poprzednim sezonie ligi tureckiej, a w drugiej połowie sierpnia będzie walczył z Panathinaikosem o awans do fazy ligowej Ligi Europy.

Sousa znajdzie się w czołówce najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii Lecha, ale daleko mu do rekordu, który ustanowił Jakub Moder, przenosząc się do Brighton za 11 mln euro. Sousa będzie kosztował tyle, ile Artjoms Rudnevs, kiedy przenosił się do Hamburgera SV.

W samym Samsunsporze też pojawia się wątek ekstraklasowy. Piłkarzem tego zespołu jest Lubomir Satka, który grał w barwach Lecha w latach 2019-2023. Jeden z dziennikarzy podawał, że Słowak miał namawiać Sousę na przenosiny do Turcji.

Sousa trafił do Lecha w lipcu 2022 r. za 1,2 mln euro z Belenenses. W tym czasie zagrał w 91 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 20 goli i zanotował 11 asyst. Portugalczyk był kluczowym zawodnikiem Lecha w mistrzowskim sezonie, kiedy to zdobył 13 bramek, a także miał 6 asyst.