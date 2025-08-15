Ogłosili o 22:15. Reprezentant Polski ma nowy klub. "Lider"

Birmingham City zdominowało rozgrywki League One w poprzednim sezonie, zdobywając ponad 110 punktów i awansując na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii, czyli do Championship. Mimo że Krystian Bielik zagrał 39 meczów w rozgrywkach 24/25, to Birmingham dało mu znać, że już na niego nie liczy i może poszukać sobie nowego klubu. W połowie sierpnia wiemy już, w jakiej drużynie będzie występował reprezentant Polski.

Bielik ma nowy klub. "Udowodnił, że jest liderem"

W czwartek o godz. 22:15 West Bromwich Albion ogłosiło transfer Bielika. Reprezentant Polski podpisał trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą. - Krystian to doświadczony i sprawdzony zawodnik, który jest w szczytowej formie. Doskonale zna warunki w Anglii i udowodnił, że jest liderem. Przybycie Krystiana podnosi jakość zespołu. W walce o miejsce w naszym składzie będzie silna rywalizacja - ogłosił Andrew Nestor, dyrektor sportowy WBA.

- Kiedy dowiedziałem się, że mogę grać w tej drużynie, byłem bardzo szczęśliwy. Championship to jedna z najtrudniejszych lig, trzeba być gotowym na wszystko. Trzeba być w dobrej formie, być silnym fizycznie. Dla mnie to nic nowego. Mam nadzieję, że odniesiemy duży sukces w tym sezonie - dodał Bielik po podpisaniu kontraktu. Z komunikatu WBA wynika, że klub rozpatruje Polaka jako środkowego obrońcę, a nie defensywnego pomocnika.

Bielik będzie piątym Polakiem w historii West Bromwich Albion, po Tomaszu Kuszczaku (2004-2006), Bartoszu Ślusarskim (2007-2008), Grzegorzu Krychowiaku (2017-2018) i Kamilu Grosickim (2020-2021).

Bielik będzie prawdopodobnie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie WBA z Natem Phillipsem, George'em Campbellem, Torbjoernem Heggemem i Calebem Taylorem. West Bromwich Albion rozpoczęło sezon od wygranej 1:0 nad Blackburn Rovers. Potem zespół Ryana Masona odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej po rzutach karnych z Derby County.

WBA to dziewiąty klub w karierze Bielika, po Górniku Konin, Lechu Poznań (2012-2014), Legii Warszawa (2014-2015), Arsenalu (2015-2019), Birmingham City (2017, 2022-2025), Walsall (2018), Charlton Athletic (2018-2019) i Derby County (2019-2023).