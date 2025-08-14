A jednak nie Legia, nie Ekstraklasa. Tam ma grać odrzucony reprezentant Polski

Birmingham City awansowało w poprzednim sezonie do Championship, zdobywając 111 punktów w 46 meczach. Ważną postacią tego zespołu był Krystian Bielik, który zagrał wtedy w 39 meczach. Teraz jego rola została zmarginalizowana, o czym najlepiej świadczy fakt, że na inaugurację sezonu Championship z Ipswich Town (1:1) Bielik był na ławce rezerwowych, a przy starciu z Sheffield United (2:1) w Pucharze Ligi Angielskiej Polak nie został w ogóle uwzględniony w kadrze meczowej. Wiele wskazuje na to, że Bielik będzie kontynuował karierę poza Birmingham.

Bielik odchodzi z Birmingham City. Trafi do ligowego rywala

Portal footballleagueworld.co.uk informuje, że Bielik opuści Birmingham City pod koniec letniego okna transferowego. Reprezentant Polski nie może narzekać na brak zainteresowania, bo chcą go cztery kluby z Championship. "Reprezentant Polski został wykluczony z gry na początku nowego sezonu, a teraz pojawia się widmo transferu" - czytamy w artykule. Jednym z klubów, który interesuje się Bielikiem, jest West Bromwich Albion. I wszystko wskazuje, że to do tej drużyny trafi Bielik.

"Oczekuje się, że Bielik natychmiast dołączy do swoich nowych kolegów z drużyny, ponieważ Albion chce włączyć go do treningów przed kolejnym meczem" - komentuje footballeagueworld.co.uk. Bielik był też na liście życzeń Portsmouth, ale wybór piłkarza padł na WBA. Wśród atutów Bielika media wymieniają "doświadczenie, które zdobył w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych".

West Bromwich Albion rozpoczął nowy sezon Championship od wygranej 1:0 nad Blackburn Rovers. WBA gra swój piąty sezon na poziomie Championship z rzędu. Ten zespół występował po raz ostatni w Premier League w sezonie 20/21. Wtedy w jego barwach grali Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Conor Gallagher (Atletico Madryt) czy Kenneth Zohore (niedawno Śląsk Wrocław). WBA zdobyło wtedy 26 punktów w 38 meczach i spadło z ligi.

Bielik będzie piątym Polakiem w historii WBA, po Tomaszu Kuszczaku (2004-2006), Bartoszu Ślusarskim (2007-2008), Grzegorzu Krychowiaku (2017-2018) i Kamilu Grosickim (2020-2021).

Bielik mógł wrócić do Legii? Michał Żewłakow wyjaśnił sprawę

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się informacje, że Bielik mógłby wrócić do Legii Warszawa, dla której grał w sezonie 14/15. - Rozmawiałem w sprawie Bielika, ale po dyskusjach z ludźmi z klubu dostaliśmy informację, że on nie jest w zasięgu finansowym Legii. Od dwóch tygodni chyba w ogóle nie ma tematu - opowiadał Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii (cytat za: legia.net).

Wówczas dziennikarze podawali, że Birmingham chce zarobić na Bieliku około dwóch mln funtów, a sam Bielik wolałby utrzymać swoją pensję na poziomie miliona funtów za sezon.