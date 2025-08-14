Wszystko jasne. Media: To tam będzie grał Messi w kolejnych latach

Leo Messi gra swój trzeci sezon w barwach Interu Miami. Choć na razie Argentyńczyk nie został mistrzem MLS, to wygrał rozgrywki Leagues Cup (między zespołami z USA i Meksyku), a także zdobył Supporters Shield. W tym sezonie Messi strzelił 19 goli i zanotował dziewięć asyst w 24 meczach. 18 trafień Messi zaliczył w rozgrywkach MLS, co czyni go liderem klasyfikacji strzelców. Czy jest szansa na to, że Messi będzie jeszcze grał w Stanach Zjednoczonych? Są najnowsze wieści w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Messi na dłużej w Interze Miami? "Prawie rozstrzygnięte"

Marokański dziennikarz Achraf Ben Ayad informuje na portalu X, że powoli wyjaśnia się klubowa przyszłość Messiego. Z jego wieści wynika, że Messi podpisze nową umowę z Interem Miami. "Sprawa jest już prawie rozstrzygnięta" - czytamy we wpisie dziennikarza. Do złożenia podpisu może dojść "w każdej chwili" w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie Messi przedłuży kontrakt z Interem do czerwca 2028 r. Obecna umowa Messiego wygasa z końcem 2025 r., ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia o kolejny rok.

Jednym z głównych celów Interu przy finalizacji transferu Messiego był fakt, żeby Argentyńczyk był częścią drużyny przy otwarciu nowego stadionu w 2026 r. Wcześniej dziennik "L'Equipe" informował, że Messi jest na liście życzeń saudyjskiego Al-Ahli. Poza tym Messi będzie doskonale znał warunki panujące w USA, Meksyku i Kanadzie, bo tam odbędą się przyszłoroczne mistrzostwa świata, na których Argentyna będzie bronić tytułu.

- Leo nie sprawia, że żaden zawodnik czuje się gorszy od niego. To zawodnik, który zostanie na boisku treningowym, ucząc młodych chłopaków, będzie chodził na mecze akademii. Będzie pierwszy na siłowni i ostatni z niej wyjdzie. Nie sądzę, żeby można było osiągnąć taki poziom bez takiego podejścia - mówił David Beckham, jeden z właścicieli Interu Miami, opisując Argentyńczyka.

Od transferu do Interu Miami Messi zagrał w tym zespole 70 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 58 goli i zanotował 28 asyst.

Zobacz też: Bójka piłkarzy przed meczem Rakowa. Jest nagranie

Aktualnie Inter zajmuje szóste miejsce w Konferencji Wschodniej z 42 punktami po 23 meczach. Sezon regularny MLS trwa do 18 października, a już cztery dni później rozpoczną się play-offy, które potrwają do 6 grudnia. Tytułu MLS broni Los Angeles Galaxy.