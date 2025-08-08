Polak na wylocie z klubu. Wystarczył jeden mecz

Hertha Berlin zaczęła nowy sezon 2. Bundesligi od falstartu, czym jest porażka 1:2 z Schalke 04. Niezbyt dobrze w tym spotkaniu pokazali się Polacy - Michał Karbownik i Dawid Kownacki. Obaj piłkarze opuścili boisko w drugiej połowie. "Polak, którego trener Stefan Leitl wolałby widzieć na pozycji pomocnika, prawie zniknął na wahadle. Marten Winkler, który wszedł za Polaka, wniósł więcej energii do ataku" - pisał dziennik "Berliner Kurier", odnosząc się do postawy Karbownika w spotkaniu z Schalke. Jaka może być jego przyszłość?

Karbownik odejdzie z Herthy? "Jest gorącym kandydatem"

Niemiecki dziennikarz Pascal Grimm z podcastu "Hertha BASE" stwierdził we wpisach na portalu BlueSky, że Karbownik może stracić miejsce w wyjściowym składzie Herthy. "Niezależnie od tego, czy w niedzielę zagra Deyovaisio Zeefuik, czy Martin Winkler, to wszystko wskazuje na to, że Karbownik stracił swoje miejsce w składzie już po jednym meczu. Po prostu nie pasuje do systemu, który wymaga od wahadłowych w formacji 3-5-2 biegania i dośrodkowań" - tłumaczy Grimm.

Z jego opinii wynika, że Karbownik może jeszcze w tym miesiącu zmienić klub. "Biorąc pod uwagę jego ograniczoną wartość sportową, wygasający kontrakt w 2026 r. i ponadprzeciętne wynagrodzenie, Michał Karbownik jest dla mnie gorącym kandydatem do odejścia pod koniec sierpnia. Najlepiej z nowym graczem na tę pozycję" - dodaje dziennikarz.

Karbownik dołączył do Herthy w sierpniu 2023 r., w ramach transferu definitywnego za 1,3 mln euro z Brighton. Do tej pory zagrał w 51 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył trzy asysty. Na razie nie ma żadnych informacji co do ewentualnego przedłużenia kontraktu między obiema stronami.

Wcześniej Karbownik grał w barwach Legii Warszawa (2015-2021), Brighton (2020-2023), Olympiakosu Pireus (2021-2022) i Fortuny Dusseldorf (2022-2023). Karbownik zagrał też cztery mecze w reprezentacji Polski, z czego ostatni w marcu 2023 r. przeciwko Czechom (1:3).