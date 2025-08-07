Niemcy się nie certolą. Tak podsumowali Polaków

Hertha Berlin uchodziła przed startem sezonu za jednego z głównych faworytów do wywalczenia awansu do Bundesligi. Pierwsza kolejka 2. Bundesligi była falstartem dla Herthy, bo zespół Stefana Leitla przegrał 1:2 z Schalke 04. W wyjściowym składzie Herthy znalazło się dwóch Polaków - Michał Karbownik oraz Dawid Kownacki. Karbownik był ustawiony na pozycji lewego wahadłowego, natomiast Kownacki stworzył duet napastników z Fabianem Reese.

Polacy wylądują na ławce rezerwowych? "Prawie zniknął"

Dziennik "Berliner Kurier" informuje, że trener Herthy może dokonać kilku zmian przed niedzielnym meczem z Karlsruher SC. W tej sytuacji mogą ucierpieć Polacy.

Wspomniane źródło uważa, że Karbownik nie poradził sobie jako wahadłowy. "Polak, którego Leitl wolałby widzieć na pozycji pomocnika, prawie zniknął na wahadle. Marten Winkler, który wszedł za Polaka, wniósł więcej energii do ataku" - pisze "Berliner Kurier". Prawdopodobnie w miejsce Karbownika pojawi się Holender Deyovaisio Zeefuik.

Podobne zarzuty pojawiają się w kierunku Kownackiego. "Nowy napastnik nie zdołał nadać impetu w swojej pierwszej grze dla Herthy. Przynajmniej wybił piłkę z linii bramkowej. Była to jego najlepsza akcja, ale nie jest on obrońcą, tylko napastnikiem. Kownacki otrzymywał zbyt mało podań od kolegów z drużyny. Duet nie wyglądał jeszcze na zgrany i harmonijny" - piszą niemieccy dziennikarze. Do wyjściowego składu Herthy może wrócić Islandczyk Jon Thorsteinsson, który grał w większości sparingów z Reese w duecie.

Karbownik jest zawodnikiem Herthy od sierpnia 2023 r., kiedy to odszedł za 1,3 mln euro z Brighton. Wcześniej grał w barwach Fortuny Dusseldorf (2022-2023) czy Olympiakosu (2021-2022). Karbownik zagrał ponad 50 meczów w barwach Herthy, w których zaliczył trzy asysty.

Kownacki dołączył do Herthy na zasadzie wypożyczenia z Werderu Brema do końca sezonu 25/26. Hertha będzie miała obowiązek wykupu polskiego napastnika, jeżeli awansuje do Bundesligi - mowa tutaj o kwocie 2,5 mln euro. "Polak w rzeczywistości wydaje się za dobry dla klubu, który w ostatnich latach zgromadził mniej więcej tyle samo negatywnych nagłówków co punktów" - komentowały niemieckie media.

Hertha Berlin zagra ligowy mecz z Karlsruher SC w niedzielę o godz. 13:30.