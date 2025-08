Jest komunikat Galatasaray ws. Przemysława Frankowskiego!

Zobacz wideo

Na początku 2025 r. Przemysław Frankowski został nowym zawodnikiem Galatasaray. Najpierw Polak został wypożyczony z RC Lens, a potem klub z Turcji wykupił go za osiem mln euro. Niestety Frankowski nie podbił Turcji mimo faktu, że w swoim CV może już zapisać mistrzostwo i Puchar Turcji. Frankowski zaliczył jedną asystę w 15 meczach. "Jeśli przyjdzie za niego odpowiednia oferta, klub z pewnością ją rozważy" - pisali tureccy dziennikarze. Teraz wiemy już, że powrót Frankowskiego do ligi francuskiej staje się faktem. Ale nie będzie powrotu do Lens.

REKLAMA

Galatasaray wydał oficjalny komunikat ws. Frankowskiego. Kierunek Francja

W niedzielę o godz. 22:01 pojawił się komunikat na portalu X z oficjalnego konta Galatasaray, który dotyczył Frankowskiego. "Rozpoczęto oficjalne rozmowy z klubem Stade Rennais Football Club w sprawie transferu zawodowego piłkarza Przemysława Adama Frankowskiego. Z szacunkiem informujemy opinię publiczną" - czytamy w poście. To zatem oznacza rychły transfer Frankowskiego do klubu z ligi francuskiej.

Frankowski będzie wypożyczony do Rennes na dwa sezony, tj. do czerwca 2027 r. Zespół z Francji będzie zobligowany do wykupu reprezentanta Polski za około osiem mln euro. Wtedy Frankowski podpisze umowę do czerwca 2029 r. Frankowski będzie piątym Polakiem w historii Rennes, po Kamilu Grosickim (2014-2017) czy Włodzimierzu Mazurze (1983-1985).

W trakcie letniego okna transferowego Frankowski był przymierzany do takich drużyn, jak Juventus, Paris FC, RC Lens czy Lille.

Rennes zakończyło poprzedni sezon Ligue 1 na dwunastym miejscu, co oznacza, że w tym sezonie nie będzie rywalizował w europejskich pucharach.

Ostatnim sukcesem Rennes to zdobycie Pucharu Francji w sezonie 18/19. Przez ostatnie lata ten klub zyskał sporą popularność ze względu na szkolenie młodzieży i znakomitą historię sprzedażową. Tylko przed tym sezonem Rennes zarobiło już ponad 45 mln euro.

Zobacz też: Media: Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego i Szczęsnego

Absolutny rekord sprzedażowy Rennes to 60 mln euro, jakie otrzymali od Manchesteru City latem 2023 r. za Jeremy'ego Doku. Ten klub "wychował" też m.in. Desire Doue (aktualnie PSG), Ousmane'a Dembele (PSG) czy Eduardo Camavingę (Real Madryt).

Frankowski grał siedmiokrotnie z Rennes jako piłkarz Lens i nie przegrał ani jednego spotkania (trzy zwycięstwa i cztery remisy). Frankowski nie zaliczył w tych rywalizacjach ani jednego gola czy asysty.