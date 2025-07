Sensacyjny transfer Neymara? Fani PSG mu tego nie wybaczą. "Nieprawdopodobne"

Zobacz wideo

Santos to wyjątkowy klub w karierze Neymara. Skrzydłowy grał w tym zespole w latach 2009-2013, a potem trafił za blisko 90 mln euro do Barcelony. Neymar wrócił do Santosu na początku 2025 r. po tym, jak rozwiązał swój kontrakt z Al-Hilal. Ostatnio umowa Neymara z Santosem została przedłużona do końca 2025 r. Jego klub nie osiąga najlepszych wyników, bo teraz jest w strefie spadkowej. Dodatkowo Neymar jest krytykowany przez kibiców za swoją grę i zachowania poza boiskiem. Czy to może doprowadzić do odejścia Neymara?

Transfer Neymara na horyzoncie? Mnóstwo kontrowersji. "Nie ma nic przeciwko"

Argentyński portal tycsports.com informuje, że Neymar może odejść z Santosu. Jego nowym klubem miałby zostać Olympique Marsylia. Byłby to transfer bardzo kontrowersyjny, bo Neymar grał w barwach Paris Saint-Germain w latach 2017-2023, a Marsylia jest odwiecznym rywalem dla paryżan. Neymar wystąpił w dziesięciu meczach przeciwko Olympique Marsylia, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty, a PSG przegrało tylko dwa razy.

Wspomniane źródło podaje, że Neymar ma już negocjować z władzami Olympique Marsylia. Ten ruch mógłby być dla niego kuszący, mając przed sobą perspektywę występu na mistrzostwach świata w 2026 r. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. "Neymar nie ma nic przeciwko powrotowi do Europy" - czytamy.

W tej sytuacji warto zaznaczyć, że informacja została podana przez źródło z Argentyny, a nie Brazylii czy Francji. Francuskie media piszą o "nieprawdopodobnej i szalonej plotce" w temacie Neymara. "Trudno uwierzyć w tę hipotezę, która jest całkowicie nieprawdopodobna i nie jest poparta żadnymi konkretnymi dowodami" - czytamy w serwisie maxifoot.fr.

Kibice Santosu kontra Neymar. "Jesteście najemnikami"

Kibice Santosu byli wściekli na Neymara i wydali oficjalne oświadczenie, w którym zwrócili się do piłkarza. Wszystko zaczęło się od przegranego meczu z Internacionalem Porto Alegre, po którym Neymar stwierdził, że jeden z kibiców obraził jego rodzinę.

"Nikt nie jest większy od Santosu. Neymar, jesteś naszym idolem. Prosimy o odpowiednie zachowanie. Kibice Santosu nie mogą ignorować tak upokarzającej sytuacji. Powiedziałeś, że poczułeś się urażony, gdy usłyszałeś, jak kibic krzyczy na Ciebie, że Ty i Twoja rodzina jesteście najemnikami. Odpowiedziałeś, że mógłbyś zarabiać o wiele więcej gdzie indziej. Jeśli zmierzysz się z całym Santosem, to skończy się to dla Ciebie źle" - czytamy w komunikacie fanów.