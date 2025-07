Media: Ogłaszają ws. Bednarka. Najdroższy w historii

Wiele wskazuje na to, że po ośmiu latach zakończy się rozdział, w którym Jan Bednarek broni barw angielskiego Southampton. Polak zagrał ponad 250 meczów dla klubu z St. Mary's Stadium, ale teraz nie został powołany na obóz przygotowawczy w Hiszpanii. W angielskich mediach nie mają wątpliwości, że to jest powiązane z możliwym transferem Bednarka. "Oczekuje się, że Bednarek opuści klub tego lata" - pisze "Daily Echo". W umowie Bednarka z klubem znalazła się klauzula wykupu w wysokości około siedmiu mln euro. Kto z niej skorzysta?

To będzie nowy klub Bednarka? Grało w nim wielu Polaków

Turecki dziennik "Karadeniz Gazete" informuje, że Bednarek ma zostać nowym piłkarzem Trabzonsporu. Tamtejsi dziennikarze reagują na wieści, które pojawiają się w polskich mediach, ale z ich tekstu wynika, że Bednarek przyleci podpisać kontrakt z nowym pracodawcą. "Polskie media twierdzą, że Bednarek osiągnął porozumienie z Trabzonsporem. Bednarek leci do Turcji na badania lekarskie i podpisanie kontraktu" - czytamy.

Na razie te wieści nie są potwierdzane przez brytyjską prasę, ale należy się spodziewać, że w kolejnych dniach pojawią się nowe informacje ws. przyszłości Bednarka.

Trabzonspor zakończył poprzedni sezon na siódmym miejscu z 51 punktami i stracił trzy do piątego Basaksehiru, który zajął ostatnie miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach w sezonie 25/26. Gdyby Bednarek zdecydował się na taki kierunek, to byłby dziewiątym Polakiem, który zagrał w tym klubie. Wcześniej dla Trabzonsporu grał m.in. Paweł Brożek (2011-2012), Arkadiusz Głowacki (2010-2012), Adrian Mierzejewski (2011-2014) czy Tymoteusz Puchacz (2022).

Warto dodać, że jeśli Trabzonspor wpłaciłby klauzulę zapisaną w kontrakcie Bednarka, to polski obrońca najpewniej byłby najdrożej zakupionym piłkarzem w historii klubu. Aktualnym liderem jest Ghańczyk Majeed Waris, który dołączał do Trabzonsporu latem 2014 r. ze Spartaka Moskwa za 6,9 mln euro.

Tak Bednarek rozsierdził Polaków. "Zostaliśmy spolaryzowani"

W ostatnich tygodniach Bednarek był krytykowany za swoją wypowiedź po przegranym 1:2 meczu Polski z Finlandią w Helsinkach w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

- Jedyne, co mi teraz przychodzi, to wydaje mi się, że zostaliśmy spolaryzowani jako społeczeństwo. Podzieleni. Jesteśmy w złym momencie jako Polacy. Uważam, że jako naród, jako drużyna, jako cała grupa polskich kibiców i piłkarzy powinniśmy tworzyć środowisko, które temu sprzyja i pomaga nam osiągać sukcesy. Wydaje mi się, że wiele rzeczy zaszło za daleko i to musi być jakiś reset. Musimy zresetować nasz tok myślenia - to słowa Bednarka z wywiadu dla TVP Sport.