Cristiano Ronaldo prosi o transfer za 100 mln euro. "Chce, by mu podawał"

Saga związana z przyszłością Cristiano Ronaldo już się zakończyła. Portugalczyk podpisał nowy kontrakt z Al-Nassr i związał się z aktualnym pracodawcą do czerwca 2027 r. "Zaczyna się nowy rozdział. Ta sama pasja, to samo marzenie. Twórzmy historię razem" - napisał Ronaldo w mediach społecznościowych po podpisaniu nowej umowy. Wciąż jednak Ronaldo nie wygrał tytułu w Arabii Saudyjskiej. W tym mają pomóc nowe transfery. Jeżeli jeden z nich się dokona, to Al-Nassr uprzedzi Barcelonę.

Ronaldo chce transferu Diaza do Al-Nassr. "Chce, by podawał mu piłki"

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Cristiano Ronaldo wręcz błaga właścicieli Al-Nassr, by ci weszli do walki o sprowadzenie Luisa Diaza z Liverpoolu. Klub z Arabii Saudyjskiej wydaje się być jedynym, który jest w stanie spełnić warunki Liverpoolu i zapłacić 100 mln euro. "Cristiano chce, by Kolumbijczyk grał na skrzydle, podawał mu piłki i asystował. Pierwsza duża przeszkoda w postaci wymagań Liverpoolu byłaby pokonana i zostałaby tylko druga: wola Diaza" - czytamy w artykule.

Al-Nassr stara się o Luisa Diaza od dłuższego czasu. Z klubu odejść ma Aymeric Laporte, Angelo, Marcelo Brozović i Otavio, co może sfinansować Saudyjczykom transfer Diaza. Sam Diaz nie ukrywa, że mógłby odejść z Liverpoolu. Do tej pory o Kolumbijczyka walczyła FC Barcelona i Bayern Monachium, ale żaden z tych klubów nie zbliżył się do wymagań Liverpoolu.

Barcelona walczy o Luisa Diaza. "Zrobią wszystko"

W hiszpańskich mediach cały czas pojawia się narracja, że Diaz jest głównym celem Barcelony, zwłaszcza z perspektywy Deco, czyli dyrektora sportowego tego klubu. "Luis Diaz i jego agenci podjęli działania w związku z rozwojem sytuacji i powiedzieli Barcy, że zrobią wszystko, aby opuścić Anfield na rzecz Spotify Camp Nou" - pisał dziennik "Mundo Deportivo".

Diaz trafił do Liverpoolu latem 2022 r. za 60 mln euro z FC Porto. W tym czasie zagrał ponad 100 meczów dla klubu z Anfield i wygrał z Liverpoolem mistrzostwo Anglii, Tarczę Wspólnoty czy dwa Puchary Ligi Angielskiej.