Reprezentant zawieszony za doping wraca! To tam będzie grał

W listopadzie 2022 r. Alejandro Gomez zażył syrop jednego ze swoich dzieci podczas choroby. Mowa o Terbutalinie, która powodowała rozkurcz oskrzeli i lepszą wentylację płuc. Gomez nie poinformował o tym fakcie sztabu medycznego Sevilli. "Nigdy nie zamierzam i nie zamierzałem polegać na zakazanych praktykach. Poprosiłem moich prawników o zbadanie sugestii, czy sprawa dyscyplinarna została przeprowadzona zgodnie z przepisami" - napisał piłkarz w komunikacie, broniąc się przed zarzutami o doping. Gomez został zawieszony na dwa lata. Teraz znana jest jego dalsza przyszłość.

Mistrz świata wraca do gry po zawieszeniu. W tym klubie grał były reprezentant Polski

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że mimo faktu, iż Gomez ma już 37 lat, to nie ma on zamiaru kończyć z grą w piłkę. W najbliższym czasie Argentyńczyk podpisze kontrakt z drugoligową Padovą. Gomez będzie związany z tym klubem co najmniej do czerwca 2027 r., a w umowie zawarto możliwość przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Gomez wróci do gry 20 października, kiedy to zakończy się okres zawieszenia.

Padova grała w poprzednim sezonie na poziomie trzeciej ligi włoskiej, ale wywalczyła bezpośredni awans, wygrywając rozgrywki w grupie A. W latach 2012-2014 piłkarzem tego zespołu był Thiago Cionek, a więc 21-krotny reprezentant Polski. Padova zapłaciła Jagiellonii za Cionka około 400 tys. euro, a potem oddała bez kwoty odstępnego latem 2014 r. do Modeny.

Padova grała ostatni raz na poziomie Serie A w sezonie 95/96. Wtedy spadła z ligi, zajmując ostatnie miejsce i zdobywając 24 punkty w 34 meczach. Teraz będzie występować na zapleczu tych rozgrywek.

Padova będzie czwartym klubem z Włoch w karierze Gomeza. Wcześniej Argentyńczyk grał w Catanii Calcio (2010-2013), Atalancie Bergamo (2014-2021) i Monzy (2023-2024). Poza tym reprezentował barwy Arsenalu Sarandi (2005-2009), San Lorenzo (2009-2010), Metalistu Charków (2013-2014) i Sevilli (2021-2023).

Raczej ciężko zakładać, że Gomez zdoła jeszcze wrócić do reprezentacji Argentyny. Do tej pory zagrał w niej siedemnaście meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Jego ostatnie spotkanie w narodowych barwach to 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze przeciwko reprezentacji Australii, który Argentyna wygrała 2:1. To było 3 grudnia 2022 r.