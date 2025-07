Kownacki utknął na dobre? "Koniec marzeń"

W ostatnich miesiącach Dawid Kownacki i Fortuna Dusseldorf uchodzili za niemal idealne połączenie. Kownacki grał w tym klubie w latach 2019-2023, a w sezonie 22/23 strzelił czternaście goli na poziomie 2. Bundesligi. W ten sposób Kownacki zapracował na transfer do Werderu Brema, ale nowej drużyny nie udało mu się podbić, o czym świadczy niewiele ponad 360 minut na boisku. W poprzednim sezonie znów był graczem Fortuny, ale tym razem na wypożyczeniu z Werderu. Kownacki zakończył minione rozgrywki z trzynastoma trafieniami. Co dalej z jego karierą?

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o reprezentacji U-21: Oni pokazali zupełnie inną dyscyplinę sportu!

Kownacki nie wróci do Fortuny? "Nie ma ochoty"

Dziennik "Bild" informuje, że Fortuna nie skorzystała z opcji wykupu Kownackiego za 2,5 mln euro. Klubowi zależy na kolejnym wypożyczeniu lub dogadaniu się z Werderem na dużo mniejszą opłatę transferową. Coraz więcej wskazuje na to, że Kownacki zostanie na przyszły sezon w Werderze i znów spróbuje podbić Bundesligę. "Szanse na dalsze zatrudnienie ulubieńca kibiców Fortuny są coraz mniejsze. Kownacki nadal najchętniej grałby w Dusseldorfie. Nie ma jednak ochoty na późną zmianę klubu, jak rok temu" - czytamy.

Kownacki przejdzie zatem okres przygotowawczy w Werderze. "Pierwsza połowa sezonu była dla Kownackiego zbyt problematyczna. Nie chce tego ponownie doświadczyć" - dodaje "Bild". Z informacji niemieckich dziennikarzy wynika, że Kownacki nie chce wracać do Fortuny i liczy na to, że zyska większe zaufanie u trenera Horsta Steffena. "Steffen spokojnie przyjrzy się Kownackiemu. Jeśli nie powie, że w ogóle nie liczy na niego, będzie to prawdopodobnie koniec marzeń Fortuny" - piszą w Niemczech.

W latach 2018-2025 Steffen prowadził drugoligowy Elversberg, więc dokładnie widział, jak Kownacki prezentuje się na boiskach 2. Bundesligi. Z kim Kownacki będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Werderu? Prawdopodobnie z Marvinem Duckschem, Keke Toppem, Marco Grullem i Justinem Njinmahem.

Zobacz też: Gwiazda odchodzi z Rakowa. Zarobią miliony!

Werder zakończył poprzedni sezon Bundesligi na ósmym miejscu i zabrakło mu dwóch punktów do tego, by zagrać w europejskich pucharach. Werder grał po raz ostatni w Europie w sezonie 06/07, gdy znalazł się w półfinale Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy).