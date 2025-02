Puchacz poznał kolejnego rywala w Pucharze Anglii! Losowanie "marzeń"

9 stycznia 2025 r. Plymouth Argyle potwierdziło wypożyczenie Tymoteusza Puchacza z Holstein Kiel do końca sezonu. Reprezentant Polski mógł zatem spełnić swoje marzenie i zagrać na Wyspach Brytyjskich, natomiast na poziomie Championship (druga liga angielska). Puchacz debiutował w nowym klubie w meczu z Brentfordem (1:0) w trzeciej rundzie Pucharu Anglii, wchodząc z ławki rezerwowych. Polak szybko stał się ważnym punktem w nowym zespole, grając jako lewy wahadłowy lub środkowy obrońca w formacji z trójką defensorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z karierą Tymoteusza Puchacza? Gleń: Nie jest stały w uczuciach

W niedzielę Plymouth Argyle świętowało prawdopodobnie najważniejszy moment w sezonie. Zespół Mirona Muslicia wygrał 1:0 po trafieniu Ryana Hardiego i wyeliminował, zgodnie z Opta Power Ranking, najlepszy zespół na świecie. "Dajcie kogoś lepszego" - pisał Puchacz na Instagramie po meczu z Liverpoolem. Polak rywalizował na lewej stronie z Federico Chiesą, a więc byłym zawodnikiem Juventusu.

- To był magiczny i historyczny dzień dla nas. Zwykle jestem bardzo elokwentny i nie brakuje mi słownictwa, ale teraz nie mam słów. Zdałem sobie sprawę, że graliśmy z Liverpoolem w najsłynniejszych pucharowych rozgrywkach na świecie. To była okazja dla zawodników, by zabłysnąć i moi piłkarze zrobili to znakomicie - mówił Muslic po meczu, cytowany przez BBC.

Puchacz trafia na kolejnego giganta. Ależ losowanie. "Magiczne"

W poniedziałkowy wieczór odbyło się losowanie par piątej rundy FA Cup. Puchacz będzie mógł znów się sprawdzić na tle angielskiego giganta, bo teraz Plymouth Argyle zagra na Etihad Stadium z Manchesterem City. Ten mecz odbędzie się w sobotę 1 marca. Po raz trzeci z rzędu Plymouth zagra w Pucharze Anglii przeciwko drużynie z Premier League.

"Tymek Puchacz wywalił Liverpool. Teraz czas na zakończenie marzeń Pepa Guardioli" - napisał Konrad Marzec z "Super Expressu". "Niebywałe to jest" - dodaje Krzysztof Bielecki z "Angielskiego Espresso". "Niemożliwe", "nie mogliśmy prosić o lepsze losowanie", "to będzie magiczne", "Haaland nie wie, co go czeka" - piszą kibice Argyle na portalu X.

Zobacz też: Tak "wygląda" teraz stadion za ok. 317 mln zł. "Wstyd"

Najlepszym wynikiem w historii występów Plymouth Argyle w Pucharze Anglii był półfinał, który ten klub osiągnął w sezonie 83/84. Wtedy Plymouth przegrało 0:1 z Watfordem na Villa Park w Birmingham.

Wszystkie pary piątej rundy FA Cup: