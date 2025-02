Nagły zwrot ws. Szczęsnego i Peni! "Flick musi zadecydować"

Wojciech Szczęsny jest pierwszym bramkarzem Barcelony od początku 2025 r., co obwieścił światu Hansi Flick. W związku z tym Inaki Pena musiał się pogodzić z rolą rezerwowego. Szczęsny jest numerem jeden na ligę hiszpańską i Ligę Mistrzów. A co z Pucharem Króla? Tu dziennik "AS" pisze o "pucharowej wątpliwości Flicka". "Flick musi zdecydować" - czytamy w artykule.

