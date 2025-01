A jednak! Powrót Messiego o krok. Beckham ogłosił światu

15 lipca 2023 r. Inter Miami potwierdził transfer Leo Messiego - zdecydowanie największy w historii Major League Soccer. Argentyńczyk rozpoczął nowy etap w Stanach Zjednoczonych i podpisał z Interem dwuletnią umowę. Messi został skuszony do przeprowadzki udziałami z przychodów generowanych przez MLS Season Pass, a także ze sprzedaży gadżetów Adidasa związanych z MLS. Poza tym będzie miał udziały w klubie po zakończeniu kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki żartuje z Roberta Lewandowskiego: No trudno Robert, trudno

"Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to obiecujące dla MLS, która pomimo fali napędzanej przez Messiego, nie wykorzystuje szansy w perspektywie zwiększania oglądalności" - pisał dziennikarz Drew Lerner z serwisu Awfulannouncing.com. "Koniec sezonu MLS pozostawił Amerykanów w poważnej rozterce. Niby pierwszy pełny sezon, w którym w Stanach Zjednoczonych grał Leo Messi, przyniósł mnóstwo marketingowych sukcesów" - dodał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

- Spędziłem nad tym trzy lata, półtora roku bardzo intensywnie. Było wiele rozmów z Jorge Messim. David rozmawiał z Leo, tylko o sprawach piłkarskich. Spotykaliśmy się w Barcelonie, Rosario i Dosze. Cały mundial spędziłem w Katarze i oglądałem mecze Argentyny - tak Jorge Mas, jeden z właścicieli Interu ujawniał kulisy namawiania Messiego na transfer w rozmowie z "El Pais".

Messi został uhonorowany przez Joe Bidena, byłego prezydenta USA, Prezydenckim Medalem Wolności za "za wzorowy wkład w rozwój, wartości oraz bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych lub dbanie o pokój na świecie". Czy zostanie on jednak na dłużej w Stanach Zjednoczonych?

Beckham mówi wprost o przyszłości Messiego. "Powiedział mi"

O przyszłości Messiego wypowiedział się David Beckham podczas Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. - Chciałbym, by Leo zamieszkał w Miami, gdy przejdzie na emeryturę. Ale powiedział mi, że myśli tylko o mieszkaniu w pobliżu Camp Nou. Nie ma zawodnika, który kochałby Barcelonę tak bardzo jak on. Możesz zobaczyć herb Barcelony na jego nodze, a nawet na butelce z wodą - powiedział.

Zobacz też: Barcelona zgniotła rywala, a Szczęsny myślał tylko o jednym. "Nie dawało mi spokoju"

Warto dodać, że w umowie Messiego jest opcja przedłużenia współpracy z Interem Miami o dodatkowy rok, a więc do grudnia 2026 r. - Usiądziemy z Leo do rozmów na temat przyszłości. W pełni liczę na to, że kiedy nasz nowy stadion zostanie otwarty w 2026 roku, to Messi będzie naszym numerem 10 - dodał Jorge Mas, współwłaściciel Interu.

Messi jest najbardziej kojarzony z Barceloną, dla której grał w latach 2000-2021. W tym czasie strzelił 672 gole i zanotował 303 asysty w 778 spotkaniach. Łącznie wygrał 35 trofeów z Barceloną, a jako piłkarz tego klubu zdobył siedem Złotych Piłek. "Pomimo że Barcelona i Messi doszli do porozumienia oraz mimo wyraźnego zamiaru obu stron podpisania dziś nowego kontraktu, nie może to nastąpić z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych" - tłumaczył klub w komunikacie z sierpnia 2021 r.

Od transferu do Stanów Zjednoczonych Messi zagrał 39 meczów w barwach Interu Miami, w których strzelił 34 gole i zanotował 18 asyst.