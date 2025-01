A jednak! Najlepszy strzelec I ligi odchodzi za granicę. Oto kwota transferu

66 - to liczba goli, które w barwach Arki Gdynia strzelił Karol Czubak. Czubak został najlepszym strzelcem w historii klubu i wyprzedził Brazylijczyka Marcusa Viniciusa. Czubak potrzebował do tego 130 meczów, a więc dwa razy mniej od Viniciusa. - Jestem pewien, że w rundzie wiosennej tak się rozwinie, że spowoduje, że zainteresowanie jego osobą w Ekstraklasie będzie już niemożliwe. Będzie na takim poziomie, że dla polskich klubów wyciągnięcie go będzie nieosiągalne - mówił Dawid Szwarga, trener Arki Gdynia.

W tym sezonie Czubak jest liderem I ligi z 14 trafieniami, co daje mu gola więcej od drugiego Angela Rodado z Wisły Kraków.

Jakub Seweryn ze Sport.pl informował 25 stycznia, że Czubak faktycznie rozważa transfer jeszcze przed rundą wiosenną. Wówczas media informowały o zainteresowaniu belgijskiego KV Kortrijk. "Nie ulega wątpliwości, że po stracie Czubaka władze Arki będą mieli twardy orzech do zgryzienia, w jaki sposób zastąpić rosłego napastnika, by nie musieć odłożyć marzeń o awansie na kolejny sezon" - czytamy w artykule.

Temat transferu Czubaka wyraźnie ruszył w piątek po południu, gdy jego agent ogłosił Arce o wyborze Kortrijk. "W sobotę rano Czubak zgłosił brak gotowości do występu w meczu sparingowym z Wartą Poznań, a jego narracja dotycząca ewentualnego transferu - w porównaniu do czwartku - obróciła się o 180 stopni" - pisał serwis weszlo.com. Jakie są najnowsze wieści?

Z I ligi do Belgii. Czubak odchodzi z Arki Gdynia

Portal weszlo.com informuje, że transfer Czubaka dojdzie do skutku. Czubak zostanie nowym zawodnikiem KV Kortrijk. Belgowie zapłacą 700 tys. euro, a więc kwotę zapisaną w klauzuli wykupu. "Koniec końców przedstawiciele Kortrijk przestali łudzić się, że uda się im zaoszczędzić lub rozbić płatność na raty" - czytamy. We wtorkowy poranek piłkarze Arki pojawili się na rozruchu przed wylotem na zgrupowanie do Turcji. W tym gronie nie znalazł się Czubak.

W ten sposób Czubak zostanie drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Arki. Liderem pozostanie Luka Zarandia, który został sprzedany do belgijskiego Zulte Waregem za milion euro latem 2019 r. Czubak będzie też pierwszym polskim piłkarzem w historii Kortrijk. Aktualnie w lidze belgijskiej gra dwóch Polaków: Michał Skóraś (Club Brugge) oraz Karol Fila (FCV Dender EH).

Aktualnie Kortrijk zajmuje przedostatnie miejsce w lidze belgijskiej z 19 punktami i traci siedem do OH Leuven, znajdującego się poza grupą spadkową.