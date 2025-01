Tak opisują Modera w Holandii. Co za słowa

Kwestią najbliższych dni wydaje się transfer Jakuba Modera do Feyenoordu Rotterdam za 1,5 mln euro. Polak dołączy więc do klubu, który wciąż rywalizuje w Lidze Mistrzów, a do tej pory bardzo kojarzył się z polskimi piłkarzami. Jak holenderski dziennikarz charakteryzuje Modera przed transferem do Feyenoordu? - Pod warunkiem, że jest w formie, to fizycznie jest nie do zdarcia - czytamy.

3 fot. Viaplay Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl