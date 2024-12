Zapomniany Polak przypomniał o sobie golem jak z bajki. Szczęka opada!

- Dla mnie najważniejsze, że z roku na rok robię postępy - tak w 2014 r. mówił Maciej Gajos po otrzymaniu pierwszego powołania do reprezentacji Polski od Adama Nawałki. Gajos został powołany także w marcu 2015 r., ale ostatecznie nie zadebiutował w narodowych barwach. Wówczas był piłkarzem Jagiellonii Białystok, a trenerem tego klubu był Michał Probierz. Przez większość kariery Gajos występował w Polsce (2009-2012 w Rakowie Częstochowa, 2012-2015 w Jagiellonii, 2015-2019 w Lechu Poznań i 2019-2023 w Lechii Gdańsk).

- Każdy trener życzyłby sobie takiego zawodnika. Jest profesjonalistą, nie robi złych min, tylko pracuje, trenuje i w każdej chwili jest do dyspozycji. To ważne u zawodników czekających na swoją szansę - tak z kolei o Gajosie wypowiadał się Jan Urban, który prowadził Lecha Poznań w sezonie 15/16. Swego czasu Maciej Makuszewski porównywał go do N'Golo Kante, byłego piłkarza Chelsea czy Leicester City.

Dawniej Gajosem interesowała się m.in. Hertha Berlin, ale do transferu zagranicznego doszło dopiero latem zeszłego roku. Wtedy Gajos dołączył do Persiji Dżakarta, która zapłaciła za niego 90 tys. euro. Gajos mógł tam liczyć na wysoką pensję, własny apartament czy dostęp do wielu ekskluzywnych dodatków.

W poprzednim sezonie strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst w 32 meczach. Persija zakończyła poprzednie rozgrywki na ósmym miejscu. Teraz zajmuje trzecie miejsce z 31 punktami i traci sześć do prowadzącego Persebaya Surabaya.

Maciej Gajos jak Heung-min Son. "Elitarny pomocnik z Polski"

W sobotnim meczu Persija Dżakarta grała na wyjeździe z Malut United i wygrała 1:0. Jedynego gola w tym meczu strzelił właśnie Gajos. Było to jednak wyjątkowe trafienie, bo pokonał bramkarza rywali bezpośrednio po rzucie rożnym - to był tzw. gol olimpijski. "Elitarny pomocnik z Polski. Im więcej czasu mija, tym lepiej rozumie, jak grać w Indonezji" - pisze jeden z kibiców na portalu X. "Gajos oszalał i od razu został nominowany do nagrody Puskasa" - dodał internauta.

Ostatnio coraz częściej piłkarze zdobywali bramki bezpośrednio po rzucie rożnym. "Gola olimpijskiego" strzelał m.in. Heung-min Son z Tottenhamu (w meczu z Manchesterem United), Kristjan Asllani z Interu Mediolan (vs. Udinese Calcio), Gaetano Oristanio z Venezii (vs. Como) czy Christian Pulisić (vs. Club Brugge).

Na tym etapie sezonu Gajos ma dwa gole i trzy asysty w 20 meczach ligi indonezyjskiej. Jego kontrakt z Persiją Dżakartą wygasa w czerwcu przyszłego roku. Persija Dżakarta wywalczyła ostatnie mistrzostwo Indonezji w 2018 r.