Syn Cristiano Ronaldo wywołał burzę. Wystarczyło jedno słowo

Cristiano Ronaldo jest u schyłku swojej bogatej kariery. 39-latek aktualnie występuje w Al Nassr, czyli w klubie z Arabii Saudyjskiej. W bieżącym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach na wszystkich frontach i strzelił 16 goli, dokładając do tego trzy asysty.

Zobacz wideo Żelazny: Gdyby Zieliński zrobił selfie z Ronaldo w Neapolu, to kibice dostaliby pianę na pysku

Syn Cristiano Ronaldo zaskoczył

Poza uprawianiem futbolu Cristiano Ronaldo zajmuje się wieloma innymi rzeczami. Niedawno założył kanał YouTube, który po kilku godzinach miał już miliony obserwujących. Aktualnie Portugalczyk może pochwalić się liczbą 71,6 mln subskrybentów.

Gwiazda zaprasza na rozmowy znanych gości, w tym osoby ze świata internetu. Jednym z jego ostatnich rozmówców był Mr. Beast. W pewnym momencie Portugalczyk poprosił swojego syna, aby stanął przed kamerą. Wtedy YouTuber zapytał Ronaldo Juniora, czy chciałby kiedyś zagrać z tatą w jednym klubie, jak Lebron i Brony James, którzy stworzyli historyczny duet ojciec-syn, grając razem w NBA.

Odpowiedź syna Cristiano Ronaldo zaskoczyła. Odparł jednym słowem: "InshAllah", co oznacza "jak Bóg da", "jeśli Bóg pozwoli", "jeśli taka jest wola Boga".

Film z Ronaldo Jr. stał się hitem

Film szybko stał się hitem i jest szeroko komentowany przez kibiców zastanawiających się, czy syn Cristiano Ronaldo jest muzułmaninem, czy po prostu mieszkając w Rijadzie, przyjął kulturę saudyjską. Po tej wypowiedzi powstało również mnóstwo TikToków, gdzie twórcy zastanawiają się nad religią 14-latka. Kibice zareagowali na to nagranie w komentarzach. "Niech Allah poprowadzi ich do Islamu" - czytamy. "Ronaldo uczy swoją rodzinę, czym jest Allah i jak możemy żyć" - napisał inny użytkownik serwisu X.

Waleed Abdullah, czyli kolega Cristiano Ronaldo z drużyny wyjawił, że rozmawiał z Portugalczykiem o Islamie. - Dowiedział się o modlitwach i niektórych ich znaczeniach i zachęca muzułmańskich graczy do modlitwy, czasami nawet prosząc trenera o przerwanie treningu - zdradził.

Syn Cristiano Ronaldo ma 14 lat i gra w młodzieżowych drużynach Al-Nassr. Portugalczyk przeniósł się wraz z rodziną do Arabii Saudyjskiej w styczniu 2023 roku. Wtedy to CR7 podpisał kontrakt z klubem z Rijadu. Umowa Portugalczyka obowiązuje do 30 czerwca 2025.