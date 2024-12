Dwa mecze i 1:10 w golach. Żądają głowy legendy. Koszmar to mało powiedziane

Wayne Rooney był wybitnym piłkarzem, głównie związanym w karierze z Manchesterem United, gdzie grał w latach 2004-2017, wygrywał pięć mistrzostw Anglii czy Ligę Mistrzów. Przez długi czas Rooney był najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Anglii z 53 trafieniami, ale potem został wyprzedzony przez Harry'ego Kane'a. Ronney to też trzeci najskuteczniejszy piłkarz w historii Premier League (208 goli), tuż po Alanie Shearerze (260) i Kane'ie (213).

REKLAMA

Zobacz wideo Rodri nie zasłużył na Złota Piłkę? Żelazny: Popatrzcie sobie na Manchester City bez niego

Na razie nie można jednak powiedzieć, że kariera trenerska Rooneya jest równie owocna w porównaniu do tej piłkarskiej. Rooney zaczynał pracę w listopadzie 2020 r. jako tymczasowy trener Derby County, a potem otrzymał tę funkcję na stałe, aż do czerwca 2022 r. Później Rooney pracował w D.C. United (2022-2023) i Birmingham City (2023-2024). Najlepsze wyniki osiągał w Derby, gdzie miał średnią 1,16 pkt na spotkanie. "Rooney to zwykły baran, który nienawidzi Birmingham" - pisali kibice Birmingham w grudniu zeszłego roku.

Od 25 maja br. Rooney piastuje funkcję szkoleniowca Plymouth Argyle, a więc zespołu grającego na poziomie Championship. Plymouth ani razu w swojej historii nie grało na poziomie Premier League. -Objęcie funkcji szkoleniowca tego klubu wydaje się idealnym krokiem w mojej karierze. Klub jest w trakcie ekscytującej długoterminowej podróży, z wdrożonym odpowiednim planem. Jestem wdzięczny, że jestem tego częścią - mówił Rooney, cytowany przez oficjalną stronę Argyle.

Jak aktualnie wygląda praca Rooneya w Plymouth Argyle?

"Rooney nie nadaje się do pracy". Kibice domagają się głowy trenera

Początek sezonu Plymouth Argyle wyglądał całkiem nieźle, bo po dziesięciu meczach w Championship ten zespół miał trzy zwycięstwa, dwa remisy i pięć porażek. To dawało mu miejsce w okolicach środka tabeli. Ostatnie zwycięstwo Argyle w lidze to starcie z Portsmouth (1:0), które odbyło się 5 listopada br. Od tamtego momentu Argyle zremisowało 1:1 z Derby County, 2:2 z Watfordem, a także przegrało dwa kolejne mecze, odpowiednio 1:6 z Norwich City i 0:4 z Bristol City. Bilans bramkowy Plymouth Argyle po dwóch ostatnich kolejkach to 1:10.

W ten sposób Plymouth Argyle znajduje się na 21. miejscu z 17 punktami i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. - Nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Jeśli zawodnicy chcą wejść do tej drużyny i w niej zostać, to muszą osiągać lepsze wyniki. Prawdopodobnie mógłbym wystawić w tym meczu zespół U-18 i nie straciłby on sześciu goli, więc jestem bardzo rozczarowany i sfrustrowany - mówił Rooney po porażce 1:6 z Norwich.

"Rooney był zażenowany po dwóch ostatnich porażkach, w których stracił 10 bramek. Kibice wołają o jego głowę. Sprawy nie idą po myśli Rooneya. Kibice mają dość, a przyśpiewki przeciwko menedżerowi stają się coraz głośniejsze" - pisał hiszpański dziennik "AS". "Ile jeszcze klubów Championship zaufa Rooney'owi i zniszczy ich reputację?", "upadek Rooneya jest zawsze miły do oglądania", "Rooney naprawdę nie nadaje się do pracy menedżerskiej" - to część komentarzy internautów na portalu X.

Kontrakt Rooneya z Plymouth Argyle wygasa w czerwcu 2027 r.