Wielki powrót Neymara? Wiceprezes klubu potwierdza

369 - to liczba dni, w których Neymar nie mógł grać w piłkę. 17 października zeszłego roku Neymar doznał kontuzji podczas meczu Brazylia - Urugwaj w eliminacjach do mistrzostw świata. Wtedy Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodził łąkotkę, przez co opuścił ponad 50 meczów Al-Hilal w sezonie 23/24 i 24/25. Neymar ostatecznie wrócił do gry 21 października, kiedy to wszedł w 77. minucie meczu z Al-Ain (5:4) w fazie grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

- Najbardziej w życiu kocham piłkę nożną. Cierpię każdego dnia, kiedy jestem z dala od niej. W życiu najważniejsze są rodzina, przyjaciele i piłka nożna. Teraz wracam po kontuzji i będzie tak samo - mówił Neymar w rozmowie z NR Sports po wspomnianym meczu. Neymar został piłkarzem Al-Hilal w sierpniu 2023 r., kiedy to Paris Saint-Germain sprzedało go za 90 mln euro. Mimo braku Neymara w kadrze meczowej Al-Hilal zostało mistrzem Arabii Saudyjskiej i wywalczyło krajowy Puchar.

Al-Hilal jest czwartym klubem w karierze Neymara. Wcześniej Brazylijczyk grał dla Santosu (2009-2013), Barcelony (2013-2017) i PSG (2017-2023). Kontrakt Neymara z Al-Hilal wygasa w czerwcu 2025 r., ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. 5 lutego Neymar skończy 33 lata. Jak może wyglądać jego przyszłość? Brazylijskie media podają nowe informacje.

Wielki powrót Neymara? Co za słowa w Brazylii. "Rozmawiamy o tym"

Osvaldo Nico, wiceprezes Santosu pojawił się w programie "Panico". Z jego słów wynika, że Neymar może wrócić do swojego byłego klubu. - Neymar może przyjść do Santosu w czerwcu. To temat, o którym rozmawiamy. Wszyscy grali z Neymarem w Santosie, nawet Ze Love i Andre Felipe (byli piłkarze Santosu - red.) strzelali gole. Neymar przejdzie do Santosu - przekazał Nico. Warto przypomnieć, że od stycznia przyszłego roku Neymar będzie mógł podpisać umowę wstępną z dowolnym klubem, jeżeli nie przedłuży kontraktu z Al-Hilal.

Brazylijskie media wskazują, że w ciągu roku Neymar pojawił się trzykrotnie na meczach Santosu. "Marząc o powrocie idola, zarząd Santosu zbliżył się do Neymara i jego rodziny" - czytamy w brazylijskiej prasie. Neymar grał w pierwszym zespole Santosu w latach 2009-2013. W tym czasie strzelił 136 goli i zanotował 64 asysty w 225 meczach. Neymar jest najlepszym strzelcem w historii Santosu.

Neymar niejednokrotnie dawał też do zrozumienia, że chce wrócić do Santosu i bardzo poważnie bierze taki scenariusz pod uwagę. - To właśnie ta drużyna dała mi wszystko i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. Pewnego dnia wrócę do Santosu. Marzę o tym każdego dnia - przekazał Neymar w kwietniu 2023 r.

- Życie piłkarza jest bardzo dynamiczne, jesteś w jednym miejscu, a potem to się zmienia. Oczywiście marzę o ponownej grze w Brazylii, marzę o ponownej grze dla Santosu. Mam nadzieję, że pewnego dnia to się stanie. Piłka nożna jest pełna niespodzianek - dodał Neymar w innym wywiadzie.