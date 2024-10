Benfica w gigantycznych tarapatach! Chcą ją wyrzucić z ligi na trzy lata

SL Benfica to najbardziej utytułowany klub w Portugalii. Klub z Estadio da Luz wygrał 38 mistrzostw kraju, 26 Pucharów Portugalii i zdobył dwa puchary Ligi Mistrzów, odpowiednio w sezonach 60/61 i 61/62 - wtedy te rozgrywki były określane Pucharem Europy Mistrzów Krajowych. W tym sezonie Benfica przegrała tylko jeden z dziewięciu meczów, ale w fazie ligowej Ligi Mistrzów zachwyciła zwycięstwem 4:0 nad Atletico Madryt.

Przez lata Benfica uzyskała renomę klubu, który znakomicie potrafi wyszkolić piłkarzy, kupić ich za niewielkie pieniądze, a potem sprzedaje ich z ogromnym zyskiem. Do rekordów sprzedażowych Benfiki należą transfery Joao Feliksa do Atletico Madryt i Enzo Fernandeza do Chelsea, odpowiednio za 127,2 i 121 mln euro.

Teraz Benfica może mieć jednak spore problemy, o czym rozpisują się najważniejsze portugalskie dzienniki sportowe.

Wielkie problemy Benfiki. Prokuratura domaga się sporej kary

Jak czytamy w dzienniku "A Bola", prokuratura generalna w Lizbonie oskarżyła m.in. Luisa Filipe Vieirę (byłego prezesa Benfiki z lat 2003-2021) o korupcję, fałszowanie dokumentów oraz oszustwa podatkowe. Vieira miał nielegalnie pobierać środki z klubowego konta bankowego. Dodatkowo miało dojść do oszustwa przy okazji transferów Marcelo Hermesa oraz Daniela dos Anjosa do Benfiki. Pierwotnie wydawało się, że Benfica sprowadziła obu piłkarzy bez kwoty odstępnego, ale później wyszło, że z klubowej kasy wypłacono dokładnie 4,25 mln euro.

"Benfica i jej prawnicy szczegółowo przeanalizują akt oskarżenia, o którym zostali powiadomieni. Benfica bez wahania będzie się bronić przed wszelkimi bezpodstawnymi oskarżeniami (a z tego, co udało się ustalić, są one bezpodstawne), a także przed wszystkim, co wpływa lub mogło wpłynąć na jej interesy i prawa" - napisała Benfica w oficjalnym komunikacie. Prokuratura żąda w akcie oskarżenia zawieszenia Benfiki na okres od sześciu miesięcy do trzech lat w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych.

- Takie zawieszenie położyłoby kres Benfice. Szukając sankcji, należy być ostrożnym. Wydaje się, że bardziej realistyczne wydaje się "zrzucenie" Benfiki do drugiej ligi, jak zrobiono kiedyś we Włoszech z Juventusem - stwierdził Joao Caiado Guerreiro, portugalski prawnik, cytowany przez "A Bola". W trakcie tego procesu Benfica może się odwoływać do Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas procesu ukarana może zostać także Vitoria Setubal, która miała nie przeszkadzać Benfice w osiąganiu dobrych rezultatów. Mowa tu więc o ewentualnym ustawianiu spotkań. Klub jedynie przekazał w oświadczeniu, że "nie jest integralną częścią procesu".