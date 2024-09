Fani Ajaksu czekali miesiąc. Meczów dalej nie będzie. Teraz wyjdą na ulice

Od sezonu 18/19 Ajax Amsterdam wygrał trzy z sześć mistrzostw Holandii. Poprzedni sezon był jednak nieudany dla utytułowanego zespołu, który zajął piąte miejsce w Eredivisie, a znajdował się przez jakiś czas na dnie tabeli i po pierwszych dziesięciu meczach miał już pięć porażek. Ten sezon Ajax rozpoczął od zwycięstwa i porażki w dwóch meczach, co sprawia, że na razie klub znajduje się na dalekim 14. miejscu. Ajax wcześniej zapewnił sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy, pokonując w play-offach Jagiellonię Białystok (7:1 w dwumeczu).

W trakcie eliminacji Ajax poprosił o przełożenie ligowego meczu z Fortuną Sittard, który zamiast 25 sierpnia, ma się odbyć 18 września. Jeszcze przed wrześniową przerwą na mecze reprezentacji miało dojść do holenderskiego klasyku między Ajaksem a Feyenoordem Rotterdam. Mecz nie doszedł do skutku ze względu na protesty tamtejszej policji w związku z rozszerzeniem programu wcześniejszych emerytur. Tym samym tak ważne spotkanie nie mogło być zabezpieczone przez służby.

Niestety, przynajmniej z perspektywy Ajaksu, okazuje się, że to nie będzie jedyne spotkanie, które nie dojdzie do skutku w pierwotnym terminie przez brak policji.

Kibice Ajaksu nie wytrzymali. Są zirytowani strajkami policji. "Całkowicie zmęczeni"

Podobnie będzie w przypadku spotkania, które miało się odbyć w niedzielę między Ajaksem a Utrechtem o godz. 14:30. Już na początku tygodnia było wiadomo, że mecz zostanie odwołany. "Bezpieczeństwo kibiców, zawodników i porządek publiczny w Amsterdamie nie mogą być zagwarantowane bez znaczących wysiłków policji" - czytamy w oświadczeniu, które wspólnie podpisali zastępca burmistrza, komendant policji okręgowej, a także prokuratura.

Protest policji nie spodobał się kibicom Ajaksu, ponieważ wkrótce minie równo miesiąc od ostatniego ligowego meczu amsterdamczyków. W związku z tym kibice Ajaksu zamierzają protestować, by jasno dać do zrozumienia, co sądzą o działaniach policji. "My, kibice Ajaksu, jesteśmy całkowicie zmęczeni faktem, że mecze naszego klubu są celem tego rodzaju działań policji. Możemy teraz wyrazić nasz sprzeciw wobec trwających strajków policji" - przekazały grupy kibicowskie AFCA i F-SIDE we wspólnym oświadczeniu, cytowanym przez serwis iamexpat.nl.

"Ajax i Utrecht zrobiły wszystko, co możliwe, by mecz odbył się w planowanym terminie, więc jesteśmy rozczarowani tą decyzją" - napisał Ajax na swojej stronie internetowej, ogłaszając decyzję o odwołaniu meczu z Utrechtem.

We wrześniu Ajax ma zagrać ligowe mecze z Fortuną Sittard (18.09), Go Ahead Eagles (21.09) i RKC Waalwijk (29.09), a w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy zagra u siebie z tureckim Besiktasem (26.09).