1:9 w meczu drużyny Polaka. Słynny Robin van Persie już raz przeżył takie upokorzenie

Od sezonu 93/94 SC Heerenveen nieprzerwanie występuje na poziomie Eredivisie. Do tej pory najlepszym wynikiem tego zespołu było wicemistrzostwo Holandii w sezonie 99/00. W poprzednim sezonie Eredivisie Heerenveen zajęło jedenaste miejsce i nie zagrało w play-offach o Ligę Konferencji. Od lata 2020 r. zawodnikiem tego zespołu jest Paweł Bochniewicz, który odchodził z Górnika Zabrze za 1,4 mln euro. Innym ekstraklasowym akcentem w Heerenveen jest Mickey van der Hart, który był bramkarzem Lecha Poznań w latach 2019-2022.

Heerenveen rozpoczęło nowy sezon ligi holenderskiej od wygranej 4:0 z NAC Breda, remisu 1:1 z Utrechtem i porażki 0:1 z Ajaksem Amsterdam. W piątej kolejce zespół z Fryzji rywalizował z AZ Alkmaar, a więc uczestnikiem Ligi Europy w tym sezonie.

Pogrom w meczu Bochniewicza i van der Harta. 1:9 z AZ

Bochniewicz i van der Hart znaleźli się w wyjściowym składzie Heerenveen na wyjazdowe starcie z AZ. Po pierwszej połowie AZ wygrywało 2:1 po golach Svena Mijnansa i Troya Parrotta. Po stronie Heerenveen gola strzelił Luuk Brouwers. Po przerwie gra Bochniewicza i spółki się kompletnie posypała. W osiem minut Parrott zdobył trzy kolejne bramki, a dodatkowo van der Hart był pokonywany przez Ibrahima Sadiqa, Mexxa Meerdinka, Kristjana Belicia i Zico Buurmeestera. AZ wygrało aż 9:1 z Heerenveen. Dzięki temu jest wiceliderem Eredivisie z 13 punktami i traci dwa do prowadzącego PSV Eindhoven.

"Heerenveen mocno przegrywa w Alkmaar. AZ zadał nam ciężką porażkę na stadionie AFAS. Po 90 minutach na tablicy wyników widniał bolesny wynik 1:9" - napisała oficjalna strona klubu z Fryzji w pomeczowej relacji. To najwyższa porażka Heerenveen od momentu, kiedy nowym trenerem tego zespołu został Robin van Persie. - To część piłki nożnej. Wszystko przychodzi metodą prób i błędów. Teraz ważne jest, by wziąć to na klatę. Po pierwszej połowie powinniśmy byli wyrównać. Cały czas gramy swoje, we wtorek mamy kolejną szansę przeciwko Twente - przekazał van Persie na pomeczowej konferencji. Słynny piłkarz, który w kadrze Holandii zagrał 102 mecz i strzelił 50 goli, już raz przeżył podobne upokorzenie. 13 lat temu jego Arsenal (van Persie był kapitanem drużyny) przegrał z Manchesterem United 2:8. I też mieliśmy tam polski akcent, bo w bramce londyńczyków stał Wojciech Szczęsny.

Do tej pory zarówno Bochniewicz, jak i van der Hart, zagrali we wszystkich meczach Heerenveen w wyjściowym składzie. Nie należy jednak wykluczać, że po porażce 1:9 z AZ dojdzie do jakichś zmian personalnych w zespole. Aktualnie Heerenveen zajmuje 13. miejsce z czterema punktami i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Warto przy okazji dodać, że dopiero od transferu do Heerenveen Bochniewicz otrzymywał powołania do reprezentacji Polski. Do tej pory obrońca zagrał trzy mecze w narodowych barwach, z czego ostatni raz w listopadzie zeszłego roku przeciwko Czechom (1:1).