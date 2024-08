Wyjechał z Ekstraklasy robić karierę za granicą. Brutalna weryfikacja

W poprzednim sezonie Bartłomiej Wdowik był jedną z najważniejszych postaci Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia został mistrzem Polski, a Wdowik otrzymał nagrodę dla najlepszego obrońcy w lidze. Nic w tym dziwnego, bo Wdowik zakończył rozgrywki ligowe z dziesięcioma golami i sześcioma asystami w 34 meczach. Potem został sprzedany za 1,5 mln euro do SC Braga, a więc uczestnika najbliższej edycji Ligi Europy. Wdowik zagrał 18 minut w meczu z Maccabi Petah Tikva (5:0).

Po tym, jak Braga zdecydowała się podpisać kontrakt z Yurim Ribeiro, byłym piłkarzem Legii Warszawa, to sytuacja Wdowika się zmieniła. Jakub Seweryn ze Sport.pl informował 25 sierpnia, że Jagiellonia ma wypożyczyć piłkarza do końca sezonu. "Mistrz Polski zdołał przekonać jednokrotnego reprezentanta Polski na wypożyczenie do końca sezonu 24/25. Jeszcze zanim Braga ściągnęła Ribeiro, dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski pracował nad wypożyczeniem powrotnym" - czytamy w artykule.

Ostatecznie Wdowik jednak nie wrócił do Jagiellonii. "Dzisiaj Wdowik zadzwonił do władz klubu, że jednak nie chce wrócić, wybiera inną opcję. I podobno dlatego, że naczytał się komentarzy na ten temat" - pisał Seweryn na portalu X. Potem portal meczyki.pl podawał, że Wdowik może trafić do Hannoveru 96 na zasadzie rocznego wypożyczenia. "Dyrektor sportowy Hannoveru Marcus Mann interweniował dokładnie w odpowiednim momencie i Wdowik może wypełnić lukę, jaka powstała po sprzedaży Derricka Kohna po lewej stronie defensywy" - czytamy.

Wdowik ma nowy klub. Trafia na poziom 2. Bundesligi

W piątek Hannover potwierdził sprowadzenie Wdowika na sezon 24/25. Klub występujący na poziomie 2. Bundesligi będzie miał opcję wykupu Polaka po zakończeniu rozgrywek. "Miałem dobre przeczucia co do Hannoveru od pierwszego kontaktu. Po rozmowie z osobami z klubu byłem absolutnie pewien, że to droga, którą chcę podążać. Drużyna ma duży potencjał, a ja chcę odegrać swoją rolę w tym sezonie" - mówił Wdowik, cytowany przez oficjalną stronę internetową Hannoveru.

"Bartłomiej w 100 proc. spełnia profil, który określiliśmy dla pozycji lewego obrońcy. Śledziliśmy jego rozwój od jakiegoś czasu. Ma bardzo dobrą lewą nogę, pcha się do przodu, ma wiele akcji w ataku. Gole, które strzelał przed startem sezonu, mówią same za siebie" - dodał Marcus Mann, dyrektor sportowy Hannoveru. Wdowik będzie walczył o miejsce w wyjściowym składzie z Niemcem Brooklynem Ezehem.

Hannover 96 to klub, w którym grało wielu polskich piłkarzy. Przed Wdowikiem w tej drużynie występował m.in. Artur Sobiech (2011-2017), Jacek Krzynówek (2009-2010), Dariusz Żuraw (2001-2008), Sławomir Majak (1996) czy Andrzej Pałasz (1987-1989).

Hannover 96 grał po raz ostatni w Bundeslidze w sezonie 18/19. Wtedy jednak zajął przedostatnie miejsce. Teraz H96 gra szósty kolejny sezon na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech. Zespół, którego trenerem jest Stefan Leitl, rozpoczął sezon od zwycięstw 2:0 nad Jahn Regensburgiem i 1:0 z HSV oraz remisu z Preussen Muenster.

Najpewniej do debiutu Wdowika dojdzie po wrześniowej przerwie na mecze reprezentacji, kiedy to Hannover zagra na wyjeździe z Fortuną Dusseldorf z Dawidem Kownackim w składzie.