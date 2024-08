To może być hitowy transfer Polaka. Prosto do mistrza kraju. Główny wybór

Od lata zeszłego roku Mateusz Wieteska jest zawodnikiem Cagliari Calcio. Włosi kupili reprezentanta Polski za pięć mln euro z Clermont Foot. W poprzednim sezonie Wieteska głównie był rezerwowym, a w 21 meczach przebywał na boisku przez niewiele ponad 1000 minut. Sprawa się nieco zmieniła w obecnych rozgrywkach, bo Wieteska zagrał po 90 minutach w meczach z Romą (0:0) i Carrarese (3:1) w Pucharze Włoch.

Szczególnie za mecz z rzymianami Polak był chwalony przez dziennikarzy. "Był jak skała. Dobrze ustawiał linię obrony i zarządzał nią. Miał kluczową interwencję przy ataku Romy i sześć przechwytów, co zrobiło różnicę" - czytamy we włoskiej prasie. "Dotąd nie był zawodnikiem o estetyce pożądanej w piłce nożnej, zwłaszcza w sposobnie gry poprzedniego szkoleniowca. Teraz został doceniony dzięki pracy, jaką wykonał" - pisał portal centotrentuno.com.

W ostatnich dniach pojawiały się jednak doniesienia, że Wieteska może zmienić klub. Włoskie media przymierzały go do transferu definitywnego do Palermo, które występuje na poziomie B. Teraz Wieteską zainteresował się klub spoza Półwyspu Apenińskiego.

Wieteska trafi do mistrza Grecji? Gra tam już jeden Polak

Portal forzaonline.gr poinformował, że Wieteskę chętnie u siebie widziałby PAOK Saloniki, a więc aktualny mistrz Grecji. Polak miał zostać zaproponowany nowemu pracodawcy, a PAOK mógłby go wypożyczyć z opcją wykupu. "Polski obrońca, który grał również jako pół-lewy defensor w trójce, nie dostał zbyt wiele czasu do gry w zeszłym sezonie. Wieteska jest głównym wyborem biało-czarnych" - czytamy w artykule.

Aktualnie w PAOK-u gra już jeden polski piłkarz: Tomasz Kędziora, który opuścił Dynamo Kijów za około 400 tys. euro, a od stycznia 2023 r. był wypożyczony do zespołu z Salonik.

Wieteska nie jest jednak jedynym kandydatem do wzmocnienia obrony PAOK-u, ponieważ klub chętnie spogląda też w stronę Samuela Gigota z Olympique Marsylia. PAOK potrzebuje dwóch nowych obrońców po odejściu Konstantinosa Koulierakisa do Wolfsburga i Williama Troost-Ekonga do Al-Kholood. "Jeśli ta dwójka zostanie pozyskana, to linia defensywna PAOK-u będzia miała takie elementy, jak jakość, świeżość, doświadczenie i osobowość" - dodają greckie media.

Aktualnie PAOK, poza Kędziorą, wśród środkowych obrońców ma Greka Giannisa Michailidisa oraz Norwega Ivana Nasberga. PAOK rozpoczął nowy sezon ligi greckiej od wygranej 3:2 nad Panserraikosem. Grecy są też o krok od fazy ligowej Ligi Europy, bo w play-offach rywalizują z irlandzkim Shamrock Rovers. Pierwszy mecz PAOK wygrał 4:0.