To może być nowy klub Zalewskiego! Grałby w Lidze Mistrzów

- Kiedy wrócę do Rzymu, pomyślę o tym, co dalej w Romie. Zawsze uważałem, że pewne rzeczy robi się we dwoje, a jeśli nie ma woli po żadnej ze stron, to wybieramy różne ścieżki. Zobaczymy, co się stanie. Jest na pewno wiele rzeczy do wyjaśnienia. Musimy porozmawiać z Romą, zanim zdecydujemy, czy będziemy kontynuować współpracę, czy się rozstaniemy - to słowa Nicoli Zalewskiego z wywiadu dla Sky Sport, który został przeprowadzony przy okazji Euro 2024. Wówczas sporo wskazywało na to, że Polak zdecyduje się na opuszczenie Romy.

Jednym z klubów, z którym szczególnie łączono Zalewskiego, było Torino. Wówczas miało chodzić o wymianę między klubami, dzięki której Zalewski trafiłby do Turynu, a w drugą stronę powędrowałby Raoul Bellanova. Ostatecznie te transfery się nie ziściły, a Bellanova trafił do Atalanty Bergamo. W piątek dziennik "Il Romanista" podał, że istnieje taka możliwość, iż dojdzie do wymiany między Romą a Milanem, a niejako następcą Zalewskiego w Rzymie będzie Alexis Saelemakers, który w poprzednim sezonie był wypożyczony do Bolonii.

Teraz pojawiają się nowe doniesienia ws. Zalewskiego. Istnieje szansa na to, że nie będzie już występował w lidze włoskiej.

Z Włoch do Holandii. Zalewski może grać w Lidze Mistrzów w nowym sezonie

Holenderskie media - soccernews.nl i gazety "Eindhovens Dagblad" oraz "Voetbal International" - zgodnie podają, że Zalewski może kontynuować karierę w Eredivisie. Tam interesuje się nim PSV Eindhoven, a więc mistrz kraju, który zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zalewski mógłby tam grać nie tylko na lewym skrzydle, ale też na lewej obronie. Aktualnie jedynym bocznym obrońcą grającym po tej stronie defensywy jest Norweg Fredrik Oppegard. Soccernews.nl dodaje, że Roma wycenia Zalewskiego na 12 mln euro.

Warto w tej sytuacji też dodać, że Zalewski ma ważny kontrakt z Romą tylko do końca tego sezonu, więc trwające okno transferowe jest ostatnią okazją do tego, by cokolwiek zarobić na Polaku. "To, co czyni Zalewskiego wyjątkowo atrakcyjnym dla PSV, to fakt, że może grać na kilku pozycjach. Zagrał 33 mecze dla Romy, ale jego dostępność ma wiele wspólnego ze statusem kontraktu. PSV może na tym skorzystać" - czytamy. Aktualnie temat transferu Zalewskiego jest omawiany przez władze PSV.

Okno transferowe w Holandii zamyka się w poniedziałek 2 września. Z klubu mogą jeszcze odejść tacy zawodnicy, jak Jerdy Schouten, Walter Benitez i Olivier Boscagli, a wcześniej Jordan Teze trafił do Monaco. Gdyby PSV spełniło wycenę za Zalewskiego, to Polak byłby jednym z najdroższych piłkarzy w historii tego klubu. Aktualny rekord to 15 mln euro, które Holendrzy zapłacili rok temu za Hirvinga Lozano z Napoli oraz wspomnianego Schoutena z Bolonii.

Zalewski zadebiutował w barwach Romy 19 sierpnia 2018 r. w meczu z Torino (1:0). Wtedy Zalewski miał 19 lat, trzy miesiące i czternaście dni. Do tej pory zagrał 107 meczów dla Romy, w których strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst. Zalewski pojawił się w wyjściowym składzie Romy na mecz z Cagliari Calcio (0:0), ale zszedł w 69. minucie, gdy w jego miejsce wszedł Paulo Dybala.