Kolejny Polak zagra w Turcji! Lechia traci piłkarza

Po poprzednim sezonie liga turecka coraz bardziej kojarzy się z polskimi piłkarzami. 17 goli w barwach Basaksehiru strzelił Krzysztof Piątek, a 16 trafień w barwach Antalyasporu zaliczył Adam Buksa, który wówczas przebywał na wypożyczeniu z RC Lens. Poza tym na tureckich boiskach grał m.in. Sebastian Szymański (Fenerbahce), Jakub Kałuziński (Antalyaspor) czy Jakub Słowik (Konyaspor). Warto dodać, że na kontynuowanie kariery w Turcji zdecydował się Kacper Kozłowski, który zamienił angielskie Brighton na Gaziantep FK.

Z najnowszych informacji wynika, że kolejny polski piłkarz będzie teraz grał w lidze znad Bosforu.

Młodzieżowy reprezentant Polski zagra w lidze tureckiej. To klub dobrze znany Polakom

Jak podaje Piotr Potępa i portal meczyki.pl, chodzi o Jana Biegańskiego z Lechii Gdańsk. Pomocnik został nowym zawodnikiem Sivassporu, z którym podpisał trzyletni kontrakt. W czwartek Biegański przeszedł testy medyczne i miał już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Z informacji podawanych przez Interię wynika, że Lechia zarobi na tym piłkarzu około 700 tys. euro. Na razie Sivasspor oficjalnie nie potwierdził transferu Biegańskiego, ale powinno to stać się faktem w ciągu najbliższych godzin. Warto zaznaczyć, że to nie będzie pierwszy polski piłkarz w barwach tej drużyny.

Wcześniej dla Sivassporu grał Kamil Grosicki (2011-2014), Arkadiusz Piech (2013) oraz Karol Angielski (2022-2023). Sivasspor zakończył poprzedni sezon ligi tureckiej na siódmym miejscu. Po raz ostatni w europejskich pucharach Sivasspor grał w sezonie 22/23, gdy awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Tam jednak przegrał 1:5 w dwumeczu z Fiorentiną.

O Biegańskim po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2018 r., kiedy to mając 15 lat i 355 dni założył opaskę kapitańską w derbowym pojedynku między GKS-em Tychy a GKS-em Katowice. Dawniej był testowany przez Liverpool czy Chelsea, a w 2020 r. odrzucił ofertę Lazio, ale wolał prowadzić swoją karierę najpierw przez Ekstraklasę. - Nie ukrywam: to bardzo kuszące. Myślałem nad tym długo, ale po konsultacji z moimi rodzicami i agentami doszliśmy do wniosku, że na dzisiaj przeskok z pierwszej ligi polskiej do Lazio byłby jednak za duży - opowiadał piłkarz w wywiadzie dla WP SportowychFaktów.

Biegański trafił do Lechii w styczniu 2021 r. bez kwoty odstępnego, a w sezonie 22/23 był wypożyczony do GKS-u Tychy. Do tej pory zagrał 31 meczów w Ekstraklasie, w których zanotował dwie asysty. W tym sezonie był na ławce rezerwowych w meczu ze Śląskiem Wrocław (1:1), a w pozostałych spotkaniach był poza kadrą meczową.