Grał w Legii, teraz trafi do Premier League! Polski klub zarobi wielkie pieniądze

W latach 2021-2024 Ernest Muci był zawodnikiem Legii Warszawa. W tym czasie Albańczyk zagrał w 114 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 21 goli i zanotował 10 asyst. To właśnie Muci był jednym z bohaterów Legii w pamiętnym meczu z Aston Villą (3:2) w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Legia nie planowała jego sprzedaży przed końcem sezonu 23/24, ale oferta ze strony Besiktasu Stambuł była tą z kategorii "nie do odrzucenia". Turecki klub zapłacił Legii aż dziesięć mln euro, co było rekordem sprzedażowym stołecznej drużyny.

- Dam teraz z siebie wszystko. Fani już okazali mi spore zainteresowanie. Będę z dumą grał przed naszą publiką - mówił Muci po przylocie do Stambułu. - Ciężko pracowaliśmy na ten transfer, ale udało nam się to sfinalizować pod koniec okienka. Ernest przyczyni się do rozwoju Besiktasu - dodał Huseyin Yucel, a więc wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Wtedy trenerem Besiktasu był Fernando Santos, były selekcjoner reprezentacji Polski, który ostatecznie został zwolniony w połowie kwietnia.

W drugiej części poprzedniego sezonu Super Lig Muci zdobył cztery bramki w siedemnastu meczach w barwach Besiktasu. W tym sezonie trener Giovanni van Bronckhorst w ogóle nie skorzystał z Albańczyka w meczach z Galatasaray (5:0) i Samsunsporem (2:0), ponieważ wyżej ceni Portugalczyka Rafę Silvę. Niewykluczone, że jeszcze tego lata Muci zaliczy hitowy transfer, dzięki któremu zarobi także Legia.

Były piłkarz Legii trafi do Premier League. Spore pieniądze dla Legii Warszawa

Szerzej o tym pisze portal kontraspor.com. Z informacji dziennikarzy z Turcji wynika, że Muci przeniesie się do jednego z klubów Premier League. Mowa o Aston Villi, a więc jednym z uczestników kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Besiktas ma na nim zarobić 15 mln euro, a dodatkowo zapewnił sobie 4 mln euro w ramach bonusów. "Klub z Anglii cały czas pamięta byłego piłkarza Legii z fantastycznych spotkań pomiędzy tymi klubami w pucharach" - pisze profil "FootballScout" na portalu X.

Na tej transakcji zarobi także Legia, ponieważ zapewniła sobie 10 proc. kwoty z kolejnego transferu z udziałem Muciego. Tym samym Legia zainkasuje co najmniej 1,5 mln euro. Kontraspor.com dodaje, że Muci podpisze czteroletnią umowę z Aston Villą. - Mamy silny i głęboki skład. Będziemy z niego korzystać, gdy zajdzie taka potrzeba - mówił van Bronckhorst po meczu z Samsunsporem, odpowiadając na pytanie o Muciego.

Muci będzie zatem drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Besiktasu. Na szczycie jest Cenk Tosun, który trafiał do Evertonu w styczniu 2018 r. za 22,5 mln euro. Wcześniej w tureckich mediach pojawiały się informacje, że częścią transakcji między Aston Villą a Besiktasem może być Francuz Lucas Digne, ale na razie nie zostało to potwierdzone.

Jeśli transfer Muciego dojdzie do skutku, to będzie on dziewiątym zawodnikiem sprowadzonym przez Aston Villę w trakcie letniego okna. Do tej pory klub wydał blisko 180 mln euro na wzmocnienia, a najwięcej zapłacił za Amadou Onanę (59,3 mln z Evertonu) i Iana Maatsena (44,5 mln euro z Chelsea).