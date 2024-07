Mbappe został właścicielem klubu! Uratował go od upadku

W połowie lipca Kylian Mbappe został zaprezentowany jako nowy zawodnik Realu Madryt. Tym samym saga, która trwała przez wiele miesięcy, nareszcie się zakończyła. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że oficjalny debiut Mbappe w Realu nastąpi 14 sierpnia na Stadionie Narodowym, gdzie Real Madryt zagra z Atalantą Bergamo w meczu o Superpuchar Europy.

"Przybycie Mbappe do Realu Madryt to pod wieloma względami elektrowstrząs. Skoro zawodnik przychodzi do triumfatora Ligi Mistrzów, naturalnym byłoby, gdyby dostosował się do panującej dynamiki, a nawet miał trudności ze znalezieniem dla siebie miejsca. Jednak z Mbappe będzie inaczej" - pisały hiszpańskie media po prezentacji Mbappe w Realu Madryt. Teraz piłkarz podjął ważną decyzję i postanowił zaangażować się we wsparcie jednego z francuskich klubów.

Mbappe zostaje prezesem klubu. W wieku 25 lat. "Planuje zachować DNA klubu"

Francuski dziennik "Le Parisien" poinformował, że Mbappe w wieku 25 lat został większościowym udziałowcem jednego z francuskich klubów. Chodzi o SM Caen, które zajęło szóste miejsce w poprzednim sezonie Ligue 2. Mbappe zakupił akcje za niecałe 20 mln euro, a Pierre-Antoine Capton, przewodniczący rady nadzorczej, posiada pozostałą część udziałów. "Rozmawiamy z kilkoma podmiotami. Ale Caen to piękny region" - mówiła Fayza Lamari, matka Mbappe w wywiadzie dla "Le Parisien" sprzed kilkunastu dni. Mbappe spłaci też część długów klubu.

Caen wygrywało rozgrywki drugiej ligi francuskiej w sezonach 95/96 i 09/10. Po raz ostatni Caen grało w europejskich pucharach w sezonie 92/93, kiedy to przegrało 3:4 z Realem Zaragoza w pierwszej rundzie Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy). Zdecydowanie najlepszym wynikiem Caen w Ligue 1 było piąte miejsce w sezonie 91/92. Po raz ostatni Caen było w Ligue 1 w sezonie 18/19 i od tej pory gra na zapleczu francuskiej elity.

W latach 2020-2024 większościowym udziałowcem Caen był amerykański fundusz inwestycyjny Oaktree. Jaki plan na klub ma Mbappe? "Zamierza stawiać pierwsze kroki jako właściciel w wyważony sposób. Planuje zachować DNA klubu i robić wszystko krok po kroku, nie dając się ponieść tożsamości przyszłego właściciela klubu" - czytamy w artykule "Le Parisien". Prezesem Caen ma zostać Ziad Hammoud, dyrektor generalny firmy zajmującej się wizerunkiem Mbappe.

Francuskie media przypominają, że to w Caen Mbappe miał zacząć profesjonalną karierę, ale ze względu na panujące przepisy nie udało się podpisać umowy. Rodzina Mbappe miała wtedy już zapewnioną naukę w szkole dla Kyliana, a także trzyletnią umowę. "13-letni Mbappe nie mógł podpisać umowy z klubem oddalonym o więcej niż 50 km od jego domu" - pisze "Le Parisien".

Mbappe nie jest pierwszym piłkarzem, który zostaje właścicielem klubu piłkarskiego. David Beckham odpowiada za Inter Miami, Ronaldo Nazario jest właścicielem Realu Valladolid i Cruzeiro, a Gerard Pique jest większościowym udziałowcem FC Andorra z trzeciej ligi hiszpańskiej.