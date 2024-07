10 minut wystarczyło. Piątek kapitalnie zaczyna nowy sezon w europejskich pucharach!

Basaksehir rozpoczyna eliminacje do Ligi Konferencji od wysokiego zwycięstwa 6:1 nad zespołem La Fiorita, który pochodzi z San Marino. To gigantyczna zaliczka dla drużyny z Turcji, która może skończyć się awansem do trzeciej rundy eliminacji. Krzysztof Piątek pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie, ale potrzebował dziesięciu minut na to, by pokonać bramkarza rywali. To pierwszy gol Piątka w sezonie 24/25.

