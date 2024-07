Wielki powrót Ivana Rakiticia. Tylko pół roku wytrzymał w Arabii Saudyjskiej

Reprezentacja Chorwacji nie ma za sobą udanego występu na Euro 2024. Kadra, której trenerem jest Zlatko Dalić, odpadła z mistrzostw Europy już po fazie grupowej i zdobyła dwa punkty w trzech meczach. Zaczęło się od porażki 0:3 z Hiszpanią, a potem Chorwaci zremisowali 2:2 z Albanią i 1:1 z Włochami, tracąc gola w 98. minucie. Wielkim nieobecnym w kadrze Chorwacji był Ivan Rakitić, który dawniej tworzył tercet pomocników z Luką Modriciem i Marcelo Brozoviciem, i zachwycał w trakcie wielkich turniejów.

Jego brak w kadrze Chorwacji był oczywiście związany z decyzją z września 2020 r., kiedy to Rakitić ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, by skupić się na grze w klubie. "Jestem przekonany, że nadal mamy świetny zespół, który ma przed sobą świetlaną przyszłość. Życzę moim przyjaciołom, kolegom szczęścia w nadchodzących wyzwaniach. Rozstanie z reprezentacją Chorwacji to najtrudniejsza decyzja w mojej karierze" - poinformował piłkarz w oświadczeniu.

Rakitić zaczynał seniorską karierę w barwach FC Basel (2005-2007), a potem grał dla Schalke 04 (2007-2011), Sevilli (2011-2014 i 2020-2024) oraz Barcelony (2014-2020). W styczniu br. Rakitić został ogłoszony nowym zawodnikiem saudyjskiego Al-Shabab. Chorwat zagrał tam zaledwie osiem meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Wkrótce będzie już grał w nowym klubie.

Ivan Rakitić wraca do Europy. Zagra pierwszy raz w ojczyźnie

Więcej informacji w kontekście Rakiticia przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Romano, publikując już słynne "here we go". Pomocnik zostanie nowym zawodnikiem Hajduka Split, z którym podpisze dwuletni kontrakt. "Rakitić opuszcza Al-Shabab pomimo dobrego czasu w Arabii, ponieważ chciał skorzystać z okazji i zagrać w Chorwacji" - czytamy we wpisie Romano. Do tej pory Rakitić ani razu nie grał w swojej ojczyźnie, ponieważ urodził się w szwajcarskim mieście Mohlin i tam zaczynał karierę piłkarską.

W ostatnich tygodniach Hajduk przeszedł spore zmiany. Dyrektorem sportowym tego klubu został Nikola Kalinić, były piłkarz Fiorentiny czy Milanu. Obecnie trenerem jest Gennaro Gattuso, z którym chorwacki klub podpisał dwuletnią umowę. Poza tym do klubu wrócił Ivan Perisić w ramach transferu bez kwoty odstępnego z Tottenhamu. Niewykluczone, że kolejnym ruchem Hajduka będzie Edin Dzeko, obecnie grający w barwach Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim.

Hajduk zdobył dziewięć mistrzostw Chorwacji, ale po raz ostatni uczynił to w sezonie 04/05. Z kolei ostatnie trofeum to Puchar Chorwacji, wywalczony w sezonie 22/23. Nie licząc rozgrywek 16/17, gdzie triumfowała Rijeka, to od sezonu 05/06 niemal wszystkie tytuły wygrywa Dinamo Zagrzeb. Hajduk zakończył poprzedni sezon ligi chorwackiej na trzecim miejscu z 68 punktami, ze stratą czternastu do mistrzowskiego Dinama.