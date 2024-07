Jest oferta za gwiazdę Lecha Poznań. I to skąd! Dopiero co wygrali europejskie trofeum

Poprzedni sezon Ekstraklasy nie był udany dla Lecha Poznań. Rozgrywki w roli trenera tego zespołu zaczynał John van den Brom, a od grudnia zeszłego roku drużynę przejął Mariusz Rumak. Lech zakończył sezon na piątym miejscu. Dodatkowo nie wywalczył awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji, ponieważ odpadł w trzeciej rundzie po dwumeczu ze Spartakiem Trnava. W Lechu Poznań dużo słabszą dyspozycję prezentował m.in. Kristoffer Velde, który w 39 meczach strzelił trzynaście goli i miał pięć asyst.

- Szukamy skrzydłowych, napastnika oraz lewego obrońcy. Dużo zależy od tego, których piłkarzy uda nam się sprzedać. Waży się m.in. przyszłość Filipa Marchwińskiego i jest spora możliwość, że on Lecha opuści, choć nie wiemy tego na 100 proc. Podobnie wygląda sytuacja z Velde - mówił Niels Frederiksen w połowie czerwca. W przypadku Velde jego kontrakt z Lechem wygasa z końcem grudnia 2025 r. W ostatnich miesiącach Norweg był przymierzany do transferu do OGC Nice czy Fenerbahce.

Teraz pojawia się zupełnie nowy kierunek, a trop prowadzi do Grecji.

Gwiazda Lecha zagra w Grecji? Klub dostał pierwszą ofertę. "Rozpoznawcza"

Pierwsze informacje w tej sprawie podał "Głos Wielkopolski". Velde zainteresował się Olympiakos Pireus, a więc zwycięzca ostatniej edycji Ligi Konferencji i trzecia drużyna poprzedniego sezonu ligi greckiej. Teraz pojawia się aktualizacja ze strony greckiego dziennikarza Giorgosa Tsanakasa, który podaje, że do biur Lecha wpłynęła pierwsza oferta za Velde. Ma ona jednak charakter zapoznawczy, by poznać, jakie są wymagania finansowe poznaniaków.

"Jej celem jest ustalenie chęci i wymagań Polaków wobec 24-latka. On znajduje się na liście zawodników, których lubią w Pireusie" - czytamy w artykule opublikowanym na stronie sport-fm.gr. Na jakie pieniądze liczy Lech? W maju br. Sebastian Staszewski informował, że Lech chciałby zarobić około sześciu mln euro na Norwegu. To by oznaczało, że Velde zostałby trzecim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Lecha, po Jakubie Moderze (11 mln euro do Brighton) i Jakubie Kamińskim (10 mln euro do Wolfsburga).

Rekord transferowy Olympiakosu to Słoweniec Zlatko Zahović, który trafiał do Pireusu latem 1999 r. za 13,5 mln euro. W ostatnich latach klub najwięcej wydał na wykup Daniela Podence'a ze Sportingu CP za siedem mln euro, do którego doszło latem 2018 r. Jeżeli transfer Velde do Olympiakosu dojdzie do skutku, to jego głównym rywalem o miejsce w wyjściowym składzie będzie Grek Georgios Masouras.

Velde trafił do Lecha w styczniu 2022 r. za 1,1 mln euro z norweskiego Haugesund. Od tego czasu zagrał 97 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 29 goli i zanotował 13 asyst.