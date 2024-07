Wisła Kraków może stracić swój diament. Włosi już polują

Dzięki wygraniu Pucharu Polski Wisła Kraków będzie rywalizować w europejskich pucharach, a konkretniej w pierwszej rundzie el. Ligi Europy, gdzie rywalem będzie KF Llapi Podujevo z Kosowa. Poza tym zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala będzie rywalizować w I lidze, gdzie celem nadrzędnym jest wywalczenie awansu do Ekstraklasy. Po odejściu Mikiego Villara czy Szymona Sobczaka Wisła planuje kolejne wzmocnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabawa przed meczem Niemcy - Hiszpania! Dwóch Hiszpanów skradło show

Do tej pory do klubu trafił Giannis Kiakos z PAS Giannina, a także Olivier Sukiennicki ze Stali Stalowa Wola i Rafał Mikulec z Resovii Rzeszów. Niewykluczone, że wkrótce Wisłę opuści Jakub Krzyżanowski, którym interesuje się Bologna, a więc jeden z uczestników kolejnej edycji Ligi Mistrzów. A to nie jest jedyny młody zawodnik Wisły, który może kontynuować karierę we Włoszech.

Z Wisły Kraków do Włoch? Jest zainteresowanie młodym graczem Wisły

Szerzej o tym pisze dziennik "Il Resto del Carlino". Dudą interesuje się Reggiana, a więc jedenasty zespół poprzedniego sezonu Serie B. Wspomniane źródło pisze o "dużym optymizmie" we włoskim klubie w kontekście finalizacji negocjacji. Dużym atutem może być fakt, że Dudę reprezentuje agencja GLM Sports, zarządzana przez włoskich menadżerów. W zeszłym roku ta agencja przeprowadziła transfer Natana Girmy z włoskiej Sony do Reggiany.

Na razie nie są jednak znane szczegóły potencjalnej oferty od Reggiany dla Wisły Kraków. Wcześniej portal meczyki.pl informował, że Wisła odrzuciła ofertę za Dudę od jednego z klubów Serie B opiewającą na 200 tys. euro. Warto dodać, że kontrakt Dudy z Wisłą wygasa w czerwcu 2025 r., ale jest w nim opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon.

Jeżeli transfer Dudy do Reggiany dojdzie do skutku, to będzie drugim Polakiem, który zagra w barwach tego klubu. Wcześniej w sezonie 23/24 grał tam Przemysław Szymiński, który został wypożyczony z Frosinone Calcio. Tam zagrał łącznie 21 meczów.

Duda zagrał 34 mecze w poprzednim sezonie w barwach Wisły, w których zanotował trzy asysty. Przy okazji finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin tym zawodnikiem zachwycał się m.in. Bożydar Iwanow. - Wyjście spod pressingu, kontrola piłki, spokój. Akademia „Gol" z Bierunia. Chłopak ma nieprawdopodobny potencjał. Wyszedł na ten mecz, jakby to było podwórko - mówił komentator Polsatu Sport.