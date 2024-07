Reprezentant Polski już się spakował. Definitywny transfer

Od siedmiu lat Tomasz Kędziora był związany z Dynamem Kijów, gdzie wygrał mistrzostwo Ukrainy. Ze względu na inwazję Rosji Polak był wypożyczony najpierw do Lecha Poznań, a potem do PAOK-u Saloniki. Teraz Kędziora wrócił do Dynama, ale tylko na chwilę, o czym informuje ukraiński dziennikarz Ihor Burbas. Okazuje się, że mimo ważnej umowy do końca tego roku, Dynamo pozwoli Kędziorze odejść bez kwoty odstępnego. Wiadomo, jaki będzie jego nowy klub.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl