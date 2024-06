Chcą Szczęsnego, ale to nie koniec. 100 milionów na stole. "Oferta XXL"

Wiele wskazuje na to, że po siedmiu latach Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu. Polak ma dołączyć do Al-Nassr, które zapłaci za niego około pięciu mln euro. Klub z Arabii Saudyjskiej da Szczęsnemu dwuletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 19 mln euro za sezon. Jego następcą w Juventusie będzie Michele Di Gregorio z Monzy, za którego Włosi zapłacą około 20 mln euro. Al-Nassr zakończyło poprzedni sezon bez mistrzostwa ligi saudyjskiej, a dodatkowo przegrało rywalizację z Al-Hilal w krajowym Superpucharze i Pucharze Króla Arabii.

W Al-Nassr jest kilku piłkarzy, którzy przez lata występowali w największych klubach w Europie. W tym gronie jest Aymeric Laporte, Alex Telles, Marcelo Brozović, Otavio, Anderson Talisca, Sadio Mane oraz Cristiano Ronaldo. Szczęsny ma zastąpić w Al-Nassr Kolumbijczyka Davida Ospinę, który ma ważną umowę z tym klubem tylko do końca czerwca. Ale to może nie być koniec wzmocnień.

To będzie nowy klubowy kolega Szczęsnego w Al-Nassr? To gwiazda Realu Madryt

Hiszpańska telewizja "El Chiringuito" podaje, że Saudyjczycy kuszą wielkimi zarobkami jedną z gwiazd Realu Madryt. Chodzi o Antonio Rudigera, dla którego przygotowali "ofertę XXL". Niemiec ma zarobić 100 mln euro za cztery lata gry w Arabii Saudyjskiej. Na razie to jest jedyna informacja na ten temat, więc nie wiadomo, czy piłkarz ma zamiar przyjąć taką ofertę, czy też ją odrzuci.

Rudiger trafił do Realu Madryt latem 2022 r. bez kwoty odstępnego po tym, jak wygasł jego kontrakt z Chelsea. Niemiec podpisał umowę ważną do czerwca 2026 r. Od momentu transferu Rudiger zagrał 101 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Z Niemcem w składzie Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar UEFA, a także krajowy Puchar i Superpuchar.

Jeżeli Rudiger zgodziłby się na taką ofertę od Al-Nassr, to mógłby ponownie zagrać ze Szczęsnym w jednym zespole. Polak i Niemiec dzielili szatnię w Romie w latach 2015-2017. Wtedy Szczęsny był wypożyczony z Arsenalu, ale nie został wykupiony, a Rudiger po rocznym wypożyczeniu został kupiony z Vfb Stuttgart za 13 mln euro. Latem 2017 r. Rudiger przeniósł się do Chelsea za 35 mln euro.