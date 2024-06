Ronaldo będzie tym zachwycony! Absolutna legenda Realu dołączyła do Al-Nassr

Zakończył się sezon 23/24 w Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie Al-Nassr, gdzie występuje Cristiano Ronaldo, kończy go bez żadnego trofeum. Saudyjczycy odpadli z ćwierćfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów po dwumeczu z Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przypadku ligi saudyjskiej, Pucharu Króla Arabii oraz krajowego Superpucharu Al-Nassr przegrywał rywalizację z Al-Hilal. W majowym meczu z Al-Ittihad (4:2) Ronaldo strzelił dwa gole i został rekordzistą ligi, kończąc rozgrywki z 35 bramkami. Poprzedni rekord należał do Abderrazaka Hamdallaha, który strzelił 34 gole w sezonie 18/19.

Aby zwiększyć szanse na wygrywanie trofeów w kolejnym sezonie, Al-Nassr zamierza kupić Casemiro z Manchesteru United. Portal caughtoffside.com sugeruje, że Saudyjczycy mogą zapłacić za Brazylijczyka nawet 90-100 mln euro i uważają go za absolutny priorytet na najbliższe okno transferowe. W samym Al-Nassr dochodzi też do innej ważnej zmiany.

Legenda Realu Madryt przychodzi do klubu Cristiano Ronaldo. "Jestem szczęśliwy"

W tym przypadku mowa o dyrektorze sportowym. Od stycznia 2022 r. tę funkcję w Al-Nassr sprawował Portugalczyk Marcelo Salazar. To za jego rządów doszło do transferu Cristiano Ronaldo, a latem zeszłego roku sprowadził m.in. Sadio Mane z Bayernu Monachium, Marcelo Brozovicia z Interu Mediolan, Seko Fofanę z RC Lens, Otavio z FC Porto czy Aymerica Laporte z Manchesteru City. Jego następcą od 4 czerwca br. jest Fernando Hierro.

W trakcie kariery piłkarskiej Hierro grał dla Realu Valladolid (1987-1989), Realu Madryt (1989-2003), Al-Rayyan SC (2003-2004) i Boltonu (2004-2005). Jest absolutną legendą "Królewskich". Później był asystentem Carlo Ancelottiego w Realu Madryt w sezonie 14/15, a także trenerem Realu Oviedo w sezonie 16/17. Warto przypomnieć, że Hierro prowadził reprezentację Hiszpanii podczas mistrzostw świata w 2018 r. w Rosji, ponieważ przed samym turniejem doszło do zwolnienia Julena Lopeteguiego. Doskonale zna się z Cristiano Ronaldo, który na pewno pochwali ten wybór włodarzy Al-Nassr.

Hierro ma już doświadczenie w pracy w roli dyrektora sportowej. Hiszpan pełnił taką funkcję w Maladze (2011-2012), reprezentacji Hiszpanii (2007-2011, 2017-2018) i meksykańskim Chivas (2022-2024). Hierro ma ściśle współpracować ws. transferów do Al-Nassr z trenerem Luisem Castro. - Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do tego klubu. Chciałem się przywitać z kibicami. Do zobaczenia wkrótce, przesyłam wszystkim uściski - powiedział Hierro w specjalnym nagraniu, opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

W kontekście możliwych transferów do Al-Nassr, poza Casemiro, warto też wspomnieć o Nacho z Realu Madryt czy Davidzie de Gei, który obecnie jest bez klubu. W przypadku tych graczy ws. ewentualnego transferu rozmawia sam Cristiano Ronaldo, o czym informował choćby dziennik "Marca".