Polski diament podpisał długi kontrakt z gigantem. Sportowy awans

Do tej pory wielu polskich piłkarzy nie grało w barwach Ajaksu Amsterdam. W XX wieku występował tam Andrzej Rudy (1997-2000), a w latach 2014-2016 piłkarzem tego klubu był Arkadiusz Milik. Od marca do czerwca 2022 r. w kadrze Ajaksu znajdował się Przemysław Tytoń. Od lipca 2022 r. w akademii Ajaksu gra Jan Faberski, dawniej związany z Hutnikiem Warszawa, Legią Warszawa, FFA Warszawa czy Jagiellonią Białystok.

- Są propozycje, których nie da się odrzucić i to nawet jeżeli młody chłopak nie zadebiutował w pierwszym zespole. Taka sytuacja jak z Faberskim jest wyjątkowa. Sama kwota transferowa była tak wysoka, że właściciele wyrazili zgodę na jego odejście. Nie będę zdradzał dokładnej sumy, ale takich pieniędzy nie płaci się zazwyczaj za piłkarzy w wieku juniora - tak o Faberskim w wywiadzie dla weszlo.com opowiadał Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii.

- To jest chłopak ponadprzeciętny, wybitny w pewnych aspektach. W Polsce nie ma takich zawodników. Gość o takim potencjale, predyspozycjach, talencie i zdolnościach rodzi się raz na kilkadziesiąt tysięcy - opowiadał Przemysław Papiernik, trener akademii Jagiellonii Białystok. - Gdy masz w akademii talent pokroju Jana Faberskiego to przede wszystkim powinieneś dążyć do tego, żeby nie popsuć tego, co Bóg mu dał - dodał Rafał Matusiak, dyrektor akademii.

Faberski trafił do Ajaksu latem 2022 r. i podpisał trzyletni kontrakt. - Pierwsze dwa lata w Amsterdamie były dla mnie dobre. Holenderski sposób gry bardziej mi odpowiada. W Polsce było dużo piłek granych z głębi pola i dużo fizycznej gry. Tu mogę grać w ataku i mieć sporo kontaktów z piłką. Uwielbiam dryblować i mieć piłkę przy nodze. Gra jeden na jeden to moja broń. Zdobywam tu doświadczenie i wiele się uczę jako człowiek - opowiadał Polak, cytowany przez oficjalną stronę Ajaksu w maju br.

Teraz klub z Amsterdamu ogłosił, że Faberski po ukończeniu 18. roku życia przedłużył kontrakt. Teraz Polak będzie związany z Ajaksem do czerwca 2028 r. Przez dwa poprzednie sezony grał dla zespołów do lat 17 i 18, a od nowych rozgrywek zostanie włączony do drużyny U-23.

Faberski zagrał w 26 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. W wiosennej lidze U-18 Ajax zdobył mistrzostwo Holandii, a w finale play-offów do lat 19 przegrał 0:2 z AZ Alkmaar.