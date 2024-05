Polak wraca do Premier League. Banicja trwała tylko rok [WIDEO]

Wszystko jest już jasne: Southampton jest ostatnim klubem, który wywalczył awans do Premier League. W finale baraży na Wembley So'ton pokonało 1:0 Leeds United, a jedynego gola, jeszcze w pierwszej połowie strzelił Adam Armstrong. Jan Bednarek wraca więc do Premier League po rocznej przerwie, a Polak zagrał dobrze w decydującym meczu. To dobry znak przed mistrzostwami Europy, na które Bednarek zapewne otrzyma powołanie.

