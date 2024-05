Przeprosił za to, co robił w Rosji. "Zwykły kłamca i hipokryta"

CSKA Moskwa to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Rosji. CSKA wygrało sześć mistrzostw kraju od momentu rozpadu ZSRR, a poza tym dwukrotnie docierało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W latach 2012-2018 piłkarzem tego zespołu był Pontus Wernbloom, 51-krotny reprezentant Szwecji. Wtedy wygrał trzy mistrzostwa Rosji, dwa krajowe Superpuchary i jeden Puchar Kraju. Łącznie zagrał tam 224 mecze, co czyni go jednym z najlepszych obcokrajowców pod tym względem.

Były reprezentant Szwecji przeprosił za grę w Rosji. "To się nie nadawało"

Wernbloom wrócił do czasów gry w Rosji w wywiadzie dla dziennika "Aftonbladet". Szwed narzekał na jedzenie i warunki życia w Rosji. - Podczas negocjacji ws. mojego transferu piliśmy wódkę, co też odegrało pewną rolę. Wszystko, czego potrzebowałem, by przetrwać, to dobry internet, ale nie było go nawet na obrzeżach Moskwy. Przyrządzane jedzenie było mdłe, ale nie miałem wygórowanych oczekiwań. Jedzenie smakowało lepiej niż cokolwiek, co sam mógłbym ugotować - powiedział.

- Przed meczami spaliśmy w bazie znajdującej się niedaleko Moskwy. To było kilka budynków z żółtej cegły. To w ogóle się nie nadawało się zespołu na poziomie Ligi Mistrzów, może było luksusowe i stylowe za czasów bolszewizmu. Było jasne, że klub woli wydawać pieniądze na piłkarzy i ich pensje, niż na klubową infrastrukturę - dodał Wernbloom. W trakcie wywiadu Szwed postanowił przeprosić swoich rodaków za to, że grał w lidze rosyjskiej.

Ostre oskarżenia z Rosji ws. Wernblooma. "Kłamca i hipokryta"

Wywiad Wernblooma trafił też do rosyjskich mediów, a do słów piłkarza postanowił ustosunkować się Dmitrij Guberniew, znany prezenter telewizyjny w rozmowie ze sport-express.ru. - Pontus zarabiał duże pieniądze w Rosji, których nie dostałby nigdzie indziej. Żal mi go, bo to zwykły kłamca i hipokryta. To próba wybielenia się. A czy powie wszystkim, że zażywał narkotyki? - odpowiedział Guberniew.

Poza grą dla CSKA Moskwa Wernbloom reprezentował takie kluby, jak IFK Goeteborg (2003-2009, 2020-2021), AZ Alkmaar (2009-2012) i PAOK Saloniki (2018-2020). Z reprezentacją Szwecji zagrał na Euro 2012, ale tam wystąpił zaledwie przez dwanaście minut w meczu z Francją (2:0).