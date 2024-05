Alarm w Madrycie. Diament za 47,5 mln zszedł z kontuzją. Najgorszy scenariusz [WIDEO]

W ostatnich latach Real Madryt regularnie obserwuje rynek transferowy w Brazylii w poszukiwaniu utalentowanych piłkarzy. W taki sposób doszło już do transferów m.in. Viniciusa Juniora z Flamengo czy Rodrygo z Santosu. W grudniu 2022 r. Real ogłosił, że po sezonie 23/24 do klubu trafi Endrick z Palemiras, za którego zapłacił 47,5 mln euro. Cała operacja, licząc już z bonusami, ma zamknąć się w kwocie 72 mln euro. Do transferu Endricka dojdzie w momencie, gdy napastnik ukończy 18 lat.

Od tego momentu niejednokrotnie bywały sytuacje, gdy Endrick miał serie meczów bez strzelonego gola czy wybuchał płaczem np. po zmianie. - Endrick musi zachować spokój. Nikt nie lubi krytyki. Spadła na niego ogromna presja. Wszyscy spodziewają się, że zdobędzie pięć albo sześć bramek. Próbuje sobie z tym poradzić sam. Gole przyjdą we właściwym momencie - tak w lutym 2023 r. mówił Abel Ferreira, trener Palmeiras. Endrick jest określany w Brazylii "nowym Pele".

- Nikt nie powinien mi współczuć, ani głaskać po głowie. Mówią, że Endrick to nowy Pele. Ludzie, nikt nie będzie jak on, bo on był królem futbolu. Na razie nie mogę jednak nic z tym zrobić - opowiadał Endrick w wywiadzie dla magazynu "GQ". Teraz pojawiają się niepokojące informacje ws. 17-letniego napastnika.

Problemy "nowego Pele". Może przegapić Copa America

W czwartkową noc czasu polskiego Palmeiras grało przeciwko Independiente del Valle w grupie F Copa Libertadores. Brazylijczycy wygrali 2:1 i są pewni awansu do kolejnej fazy turnieju, wychodząc z grupy z pierwszego miejsca. Żadnego z goli dla Palmeiras nie strzelił jednak Endrick. Napastnik został zmieniony w 60. minucie, a jego miejsce zajął Raphael Veiga. Endrick opuścił boisko na noszach, ponieważ miał problemy z prawą nogą. Wygląda na to, że do urazu doszło bez kontaktu z przeciwnikiem.

Palmeiras nie opublikowało żadnego raportu medycznego w związku z Endrickiem. Gdyby okazało się, że kontuzja jest poważna, to napastnik może przegapić Copa America, które potrwa od 20 czerwca do 14 lipca. Tam Brazylia zagra w grupie D z Kolumbią, Paragwajem i Kostaryką. Warto dodać, że Endrick znalazł się 23-osobowej kadrze na turniej, którą powołał Dorival Junior. Jego jedynym konkurentem o miejsce w wyjściowym składzie Brazylii będzie Evanilson z FC Porto.

Endrick zagrał w 20 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. Od momentu debiutu w pierwszym zespole Endrick ma 21 bramek i cztery asysty w 80 spotkaniach w barwach Palmeiras. Jego kontrakt z Realem Madryt będzie ważny do czerwca 2027 r., ale jest w nim opcja przedłużenia o kolejne trzy sezony, a więc do czerwca 2030 r.