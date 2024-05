Mina Szczęsnego mówi wszystko. "Dopiero teraz zauważyłem" [WIDEO]

Juventus wygrał pierwsze trofeum od sezonu 20/21. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego okazał się najlepszy w Pucharze Włoch, gdzie pokonał w finale 1:0 Atalantę Bergamo po bramce Dusana Vlahovicia. Arkadiusz Milik pojawił się w tym meczu na boisku w drugiej połowie, a z czterema golami został królem strzelców w tych rozgrywkach. W krajowym pucharze pierwszym bramkarzem Juventusu był Mattia Perin, natomiast Wojciech Szczęsny w każdym ze spotkań był rezerwowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha już ma pierwszy problem

Wszystko wskazuje na to, że to było ostatnie trofeum Allegriego w roli trenera Juventusu. Włoskie media informują, że klub ma rozstać się ze szkoleniowcem z końcem sezonu, a jego miejsce zajmie Thiago Motta z Bolonii. Nic więc dziwnego, że w finale Pucharu Włoch Allegriemu towarzyszyły spore emocje.

Co za reakcja Szczęsnego po furii Allegriego. "Dobrze się bawi"

Pod koniec spotkania sędzia Fabio Maresca doliczył sześć minut do drugiej połowy. W 95. minucie Allegri nagle wybuchł i zrzucił z siebie marynarkę, a chwilę później obejrzał czerwoną kartkę. Po chwili trener Juventusu podszedł do czwartego arbitra, którym był Maurizio Mariani, i zaczął na niego krzyczeć. Kiedy asystent zdołał go odciągnąć od sędziego, Allegri ściągnął krawat i udał się w stronę szatni. W trakcie spotkania realizator wychwycił też, jak piłkarze Juventusu zareagowali po tym "występie" Allegriego.

W tle widać było, jak Andrea Cambiaso ironicznie oklaskuje swojego trenera. A co robił Szczęsny? Tylko szeroko się uśmiechał. "Dopiero zauważyłem, że Szczęsny się z tego śmieje" - napisał jeden z kibiców Juventusu na portalu X. "Dobrze się bawi Szczęsny", "Szczęsny z uśmiechem na twarzy i 'popcornem'. Coś cudownego" - piszą internauci. Gdy Allegri schodził z boiska, zaczął krzyczeć "gdzie jest Rocchi?". Gianluca Rocchi jest szefem włoskich sędziów.

Tegoroczny Puchar Włoch był 12. trofeum Allegriego w roli trenera Juventusu. Wcześniej wygrał pięć mistrzostw Włoch, dwa Superpuchary Włoch i cztery pozostałe krajowe puchary. Allegri był trenerem Juventusu w latach 2014-2019, a potem wrócił 28 maja 2021 r. po rozstaniu Juventusu z Andreą Pirlo. Teraz klub się z nim rozstanie, mimo podpisanego kontraktu do czerwca przyszłego roku.

W dwóch ostatnich meczach tego sezonu Juventus zagra z Bolonią (20.05) i Monzą (26.05). Juventus jest już pewny udziału w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a w lidze włoskiej zajmuje czwarte miejsce z 67 punktami.