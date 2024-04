Milik zabrał głos po awansie do finału. Jest deklaracja Polaka

Arkadiusz Milik dał awans Juventusowi do finału Pucharu Włoch. Turyńczycy przegrywali już 0:2 z Lazio na Stadio Olimpico i wszystko wskazywało na to, że dojdzie do dogrywki, ale gol Polaka wystarczył do tego, by Juventus awansował dalej. To było siódme trafienie Milika w tym sezonie. Po zakończeniu spotkania Milik rozmawiał z dziennikarzami i nie ukrywał radości ze strzelonego gola. Wskazał też główny cel Juve na koniec sezonu.

