Gwiazda Ekstraklasy może zagrać przeciwko Lewandowskiemu w La Liga

Widzew Łódź obecnie notuje serię trzech spotkań bez porażki w Ekstraklasie. Wszystko zaczęło się 10 marca br., kiedy to Widzew pokonał 1:0 Legię Warszawa po golu Frana Alvareza w 93. minucie. Widzew wygrał z Legią po raz pierwszy od 24 lat. Potem zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca zremisował 2:2 z Cracovią i pokonał 3:1 Koronę Kielce. Dzięki temu Widzew ma dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Alvarez jest jedną z najważniejszych postaci Widzewa w tym sezonie. Hiszpan strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty w 24 meczach. Skuteczniejszy od Alvareza jest tylko Jordi Sanchez (8), Bartłomiej Pawłowski (7) i Imad Rondić (6). Czy Alvarez będzie piłkarzem Widzewa także w kolejnym sezonie?

"Gwiazda w krainie Lewandowskiego". Zawodnik Widzewa wróci do ojczyzny?

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" poświęcił jeden z artykułów zawodnikowi Widzewa. Dziennikarze piszą o nim jako gwieździe Ekstraklasy. "Gwiazda w krainie Roberta Lewandowskiego. W sercu Łodzi został powitany z numerem 10 i statusem gwiazdy. To drobny zawodnik, co też widać w jego zwinności, poruszaniu się i myśleniu" - pisze "Mundo Deportivo". Kontrakt Alvareza z Widzewem wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale jest w nim opcja przedłużenia o dodatkowy sezon.

To jednak nie oznacza, że Alvarez nie zmieni klubu. Wspomniany dziennik podaje, że Hiszpana obserwują najlepsze kluby w tym momencie w Ekstraklasie, czyli Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Istnieje jednak szansa, że Alvarez wróci do Hiszpanii, bo tam interesuje się nim RCD Espanyol Barcelona.

Poza Widzewem Alvarez występował tylko w klubach w swojej ojczyźnie. Do 2020 r. był piłkarzem Villarrealu, gdzie grał w zespołach młodzieżowych, a także w rezerwach. W sezonie 20/21 grał w drugim zespole Realu Valladolid. Potem trafił do drugoligowego Albacete, skąd odszedł bez kwoty odstępnego do Widzewa. Poza golem przeciwko Legii Alvarez trafiał też w spotkaniach z Puszczą Niepołomice (3:2), Lechem Poznań (3:1), Pogonią Szczecin (1:2) i Koroną Kielce (3:1).

Espanyol obecnie zajmuje czwarte miejsce na zapleczu Primera Division z 54 punktami i traci sześć do prowadzącego Leganes. Strata Espanyolu do drugiego Eibar to jednak tylko jeden punkt, więc Espanyol ma szansę na to, by wywalczyć bezpośredni awans do hiszpańskiej elity. Espanyol wygrał cztery Puchary Hiszpanii, sześć Pucharów Katalonii oraz Puchar Intertoto w sezonie 68/69.