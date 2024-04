Upadek europejskiego giganta. Spadek to początek koszmaru. Szykuje się radykalny krok

FC Schalke 04, choć ostatni tytuł mistrza Niemiec zdobyło w 1958 roku, to regularnie w XXI wieku zaliczało się do czołowych drużyn Bundesligi. W 2018 klub po raz ostatni został wicemistrzem kraju. W sezonie 2018/2019 rywalizował w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału odpadł z Manchesterem City. Dziś Schalke jest dalekie od lat swojej świetności. Drużyna walczy o utrzymanie na zapleczu Bundesligi, a jej barw broni Marcin Kamiński.

Schalke pod ścianą. Sprzedaż stadionu nadzieją na ratunek dla klubu?

Schalke spadło do 2. Bundesligi w sezonie 2020/2021. Był to ogromny cios zarówno pod względem wizerunkowym, jak i organizacyjno-finansowym. Klub wrócił do elity po sezonie przerwy, ale znów spadł z hukiem. W międzyczasie zerwano umowę z wieloletnim sponsorem rosyjskim koncernem naftowym firmą Gazprom po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę.

Sytuacja finansowa Schalke jest bardzo trudna. Jak podaje niemiecki dziennik "Bild", władze rozważają nawet tak drastyczny krok jak sprzedaż własnego stadionu. Rozwiązanie to jest jedną z opcji, która mogłaby pomóc klubowi na dalsze funkcjonowanie. Dyrektor generalny Schalke Matthias Tillamnn zdementował jednak te doniesienia. Przynajmniej na razie, bo jak przyznał sytuacja finansowa klubu jest bardzo napięta. Władze klubu uznają sprzedaż stadionu jako ostateczna ostateczność, do której na razie nie są przekonani.

W tym momencie Schalke zajmuje 14. miejsce w tabeli. Przewaga nad strefą barażową wynosi dwa punkty.

Veltins Arena może pomieści 61 tys. osób. Obiekt był areną zmagań w trakcie mundialu w 2006 roku. W trakcie tego turnieju rozegrany został na nim między innymi mecz Polska - Ekwador. Dodatkowo obywały się na nim imprezy nie tylko piłkarskie. Organizowano na nim między innymi żużlowe Grand Prix Niemiec, a także mecz otwarcia Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Stadion ten będzie również jednym z dziesięciu obiektów, na których będą rozgrywane mecze w trakcie nadchodzących Mistrzostw Europy.