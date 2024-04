Bayer Leverkusen jest absolutną rewelacją tego sezonu w czołowych ligach europejskich. Zespół, którego trenerem jest Xabi Alonso, nie przegrał jeszcze żadnego spotkania we wszystkich rozgrywkach. W lidze niemieckiej Bayer ma trzynaście punktów przewagi nad drugim Bayernem Monachium i coraz więcej wskazuje na to, że to ten zespół przerwie dominację monachijczyków. W Lidze Europy Leverkusen zagra o półfinał z West Hamem United. W środowy wieczór Bayer mógł wywalczyć awans do finału Pucharu Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Bednarek w ogniu krytyki! Probierz: Dobrze wybrałem

Bayer zaczął grę w krajowym pucharze od wygranej 8:0 nad czwartoligową Teutonią 05. Potem na swojej drodze pokonał SV Sandhausen (5:2), SC Paderborn (3:1) i Vfb Stuttgart (3:2). W półfinale rywalem Bayeru był zespół z zaplecza Bundesligi, a więc Fortuna Dusseldorf. Piłkarzami tego klubu są Karol Niemczycki (ex Cracovia) i Dennis Jastrzembski (ex Śląsk Wrocław), ale obaj Polacy zaczęli mecz na ławce rezerwowych.

Bayer przejechał się po drugoligowcu. A teraz zagra o Puchar Niemiec z zespołem Polaka

Mimo rywalizacji z zespołem z 2. Bundesligi Xabi Alonso nie zamierzał eksperymentować i posłał do gry niemal najmocniejszy skład. Zgodnie z przewidywaniami Bayer miał inicjatywę po swojej stronie i miał więcej sytuacji bramkowych. Po pierwszej połowie lider Bundesligi wygrywał 3:0 po golach Jeremiego Frimponga, Amine'a Adliego oraz Floriana Wirtza. Przy okazji trzeciego trafienia nie popisał się Florian Kastenmeier, bramkarz Fortuny, który zagrał piłkę prosto do Roberta Andricha.

W drugiej połowie gra za bardzo się nie zmieniła. To Bayer miał inicjatywę, kontrolował spotkanie i kreował kolejne sytuacje. W 60. minucie Matthias Zimmermann zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a po interwencji VAR-u sędzia przyznał Bayerowi rzut karny. Ten bez problemu został wykorzystany przez Wirtza. Ostatecznie Bayer wygrał 4:0 i zagra w finale Pucharu Niemiec z FC Kaiserslautern, którego zawodnikiem jest Tymoteusz Puchacz.

Z perspektywy kibiców Bayeru szczególnie istotny był powrót do gry Victora Boniface'a, który zagrał po raz ostatni 20 grudnia zeszłego roku w meczu z Vfl Bochum (4:0). Nigeryjczyk strzelił 16 goli i zanotował 9 asyst w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach. Boniface wszedł na boisko w 74. minucie w miejsce Patrika Schicka.

Finał Pucharu Niemiec między FC Kaiserslautern a Bayerem Leverkusen odbędzie się 25 maja br. o godz. 20:00. Bayer Leverkusen wygrał te rozgrywki ostatni raz w 1993 r., gdy pokonał 1:0 w finale Herthę Berlin. Kaiserslautern triumfowało trzy lata później, gdy wygrało 1:0 z Karlsruher SC.